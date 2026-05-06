6 май 2026



Басист DISTURBED уже год не берет в рот крепкого



Басист DISTURBED John Moyer порадовал всех в субботу тем, что уже год как не берет в рот крепкого:



«Счастливой субботы, 2 мая.



«Сегодня вообще-то очень особенный день для меня на личном уровне, и я хочу поделиться этим с вами, ребята. Сегодня — ровно год, как я не пью. Ни капли алкоголя. Для меня это большое дело.



Я пил всю жизнь, начиная с подросткового возраста, — признался John. — Такое ощущение, что это было связано со всеми аспектами моей жизни: с моим кругом общения, с работой.



Рок-н-ролл, металл, сама жизнь музыканта — у всего этого очень сложные отношения с н*ркотиками и алкоголем. И у меня с ними тоже были очень сложные отношения. И год назад я дошёл до точки… Я уже какое-то время хотел завязать, но в какой-то момент оказался в ситуации — это было в середине тура “The Sickness [25th Anniversary] Tour”. В первой части тура я пил очень много, и моё поведение стало нестабильным, я уже не был тем человеком, каким хотел быть. Мне было тяжело.



Мы сделали перерыв посреди тура — где-то неделя или полторы между первой и второй частью — и мне стало очевидно, что мои коллеги по группе за меня переживают. Они сказали мне все прямо: “Слушай, во второй части тура тебе нужно взять себя в руки и, возможно, после тура обратиться за помощью”. И это был для меня мощный звоночек. Я отнёсся к этому очень серьёзно, и когда вернулся на гастроли, мой первый концерт был в Сиэтле — и это был первый концерт за чёрт знает сколько времени, когда я не выпил после выступления.



Перед концертом я особо и не пил — максимум стопку-две, а когда ты пьёшь много, это вообще ни о чём, а уже после шоу я уже отрывался по полной. И вот тот первый концерт в Сиэтле стал первым за очень-очень долгое время — возможно, вообще первым — когда я не пил совсем. Может, был какой-то короткий период раньше, может, месяц в 2008-м, когда я делал паузу, но вот так, по-настоящему — это было серьёзно. Было немного страшно, я нервничал на сцене. У меня не было привычного алко-“костыля”. Не знаю даже, как это объяснить. Я был очень “сырой”, очень открытый. Я тогда был чистый всего неделю или дней десять, так что было тяжело, но было чертовски правильно.



Я отлично помню тот концерт — и помню каждый концерт после него. И это было путешествие, процесс саморефлексии, ответственности за себя, попытки стать лучше как человек. И сейчас я гораздо счастливее.



Я не понимал, насколько сильно сам себя тормозил. Я пил, чтобы убежать от проблем, которые сам же создавал своим пьянством. Это такой странный, замкнутый, разрушительный круг. И я рад, что смог его разорвать. Но ещё важнее — вырваться из него.



Я делюсь этим не потому, что жду поздравлений или чего-то такого. Просто я считаю, что если кто-то сейчас борется с зависимостью от алкоголя или н*ркотиков — если я смог с этим справиться, значит, сможет любой. Есть помощь, она существует. И если вы хотите прийти к тому, к чему пришёл я, можете написать мне — возможно, я смогу направить вас, помочь вам. Может, вам интересно, как у меня это получилось, потому что для многих решиться на такой шаг очень непросто. Мне пришлось найти свой путь — и я его нашёл. И теперь я гораздо счастливее.



Моя семья счастливее, мои друзья счастливее, мои коллеги по группе счастливее. И теперь я могу общаться с вами, с фанатами, так, как раньше не мог, потому что я был недоволен собой — тем, как я выгляжу, тем, какой я есть. У меня не было уверенности. Там много всего намешано. И это одна из причин, почему вы сейчас чаще видите меня в соцсетях — потому что я чувствую, что мне есть что дать. И мне это нравится. У меня есть любовь в сердце, любовь к вам, и для меня это вообще другой мир. И я очень благодарен за подобный шанс.



Если вы сейчас боретесь — знайте: жизнь есть и по ту сторону. Есть лучший мир. Есть лучшее место. И я — тому доказательство. Так что — с годовщиной трезвости меня. Я это принимаю. И с нетерпением жду следующей главы в своей жизни — трезвой жизни. И я очень благодарен, что могу делиться таким важным моментом в моей жизни со всеми вами».







