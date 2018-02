14 фев 2018



DISTURBED получили очередную платину Последнему альбому DISTURBED "Immortalized" 25 января RIAA (Recording Industry Association of America) официально присвоила платиновый статус (миллион+ проданных копий). Сингл из этого диска, кавер-версия хита SIMON & GARFUNKEL "The Sound Of Silence", еще в мае получил двойную платину.















