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Профессиональное видео с выступления DISTURBED Профессиональное видео с выступления DISTURBED со специального шоу, которое состоялось десятого октября в Vic Theatre. Chicago, Illinois, в зале на тысячу человек, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Are You Ready (live debut)



02. Prayer



03. The Vengeful One



04. The Game



05. Stupify



06. Liberate



07. Ten Thousand Fists



08. Inside The Fire



09. A Reason To Fight (live debut)



10. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)



11. Indestructible



12. Land Of Confusion (GENESIS cover)



13. Voices



Encore:



14. The Light



15. Stricken



16. Down With The Sickness























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