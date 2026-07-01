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Disturbed

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Гитарист DISTURBED: «В этом году у нас будет пара концертов»



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DAN DONEGAN в недавнем интервью рассказал о том, какие у группы планы на ближайшее время:

«У нас впереди пара концертов, как вы, возможно, знаете. Всего два выступления — и больше мы играть в этом году не будем. Конечно, прошлый год был посвящен большому туру в честь 25-летия нашего дебютного альбома The Sickness. Затем мы отправились в Европу и завершили европейскую часть тура прошлой осенью. С тех пор у нас был полноценный перерыв. Каждый занимался своими делами: проводил время с семьей, решал личные вопросы, находил свои способы оставаться занятым.

В этом году у нас всего два концерта. Первый состоится 17 июля в Mansfield, штат Ohio, на фестивале Inkcarceration. В пятницу мы будем его хедлайнерами. Если вы смотрели фильм The Shawshank Redemption, то знаете эту тюрьму — именно там проходит фестиваль. Несколько сцен расположены прямо рядом с ней. На протяжении всех выходных там выступает огромное количество отличных групп. Мы закрываем пятничный день. Одним из хедлайнеров также будут LIMP BIZKIT, еще одним — вроде бы BAD OMENS. В общем, состав участников просто потрясающий.

А уже через неделю мы отправимся в Hollywood, штат Florida, где сыграем в Hard Rock Casino. Кажется, мы не выступали там уже больше двадцати лет. Поэтому решили добавить этот концерт, который пройдет 25 июля. Многие наши друзья собираются устроить небольшое путешествие и посетить оба шоу — и в Ohio, и во Florida. Так что, если хотите нас увидеть, это единственные два концерта DISTURBED в этом году».

Продолжая разговор, Dan сказал: «Пока нам нечего объявить относительно 2027 года. Мы обсуждаем разные варианты внутри группы и с менеджментом, но говорить о чем-то конкретном еще рано. Сейчас мы пытаемся выработать общий план, понять, в каком настроении находятся все участники, как обстоят дела с новым материалом и будущими гастролями. Так что будем двигаться постепенно. Сначала отыграем эти два концерта.

Я определенно скучаю по выступлениям. Прошло уже достаточно времени с тех пор, как мы выходили на сцену, ведь последний концерт мы сыграли в Scotland в конце октября прошлого года. Так что у меня уже настоящая ломка без сцены. Очень жду этих двух выступлений!»




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1 июл 2026
С
Санчез
Нахуй концерты - альбом уже запишите сначала
просмотров: 117

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