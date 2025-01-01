сегодня



DISTURBED планируют небольшой отдых



Гитарист DISTURBED Dan Donegan опубликовал видео, в котором рассказал и о будущих планах коллектива:



«[У нас были] очень успешные выступления в Европе — концерты с большим количеством зрителей, на переполненных аренах и с кучей аншлагов. [Мы] потрясающе провели время. Ребята из MEGADETH были великолепны. Dave Mustaine — легенда. За его спиной отличная группа — по-настоящему классные ребята. И, да, это был действительно веселый тур. Все были здоровы и чувствовали себя хорошо. David пел очень хорошо. Иногда бывает сложно так много путешествовать и переезжать из страны в страну, чтобы попытаться сохранить здоровье, находясь в разных часовых поясах, пытаясь приспособиться к смене времени, находясь в самолетах, туристических автобусах и других путешествиях, которые могут усложнить сохранение здоровья. И, к счастью, в большинстве случаев это удавалось всем. Я думаю, мы держались неплохо и выглядели сильными. Я считаю, что мы выложились по полной и стали еще лучше. Так что это был потрясающий тур.



Мы закончили [давать концерты на данный момент]. Мы закончили с "The Sickness", закончили с юбилейным туром. [Мы будем] дома до конца года и, вероятно, в следующем году возьмем небольшой отпуск. Так что никаких разговоров о том, чтобы заняться чем-то еще, не будет. Мы просто чувствуем, что нам не помешал бы перерыв. В начале этого года у нас были довольно успешные выступления. Мы начинали в США и немного побывали в Канаде, а завершив этот европейский тур, мы просто ощущаем, что могли бы с удовольствием провести некоторое время дома. И [у нас] много всего происходит в личной жизни. [У нас] скоро каникулы. К сожалению, у некоторых из нас умерли родственники, пока мы были в Европе. Так, на прошлой неделе скончался мой дядя. У моего гитариста-техника с разницей в неделю умерли его отец и двоюродный брат. Вот что случается, когда ты живешь в туре и разъездах. И это так душераздирающе — быть вдали от дома и получать такие телефонные звонки, когда кто-то из твоих близких или членов семьи умирает».







