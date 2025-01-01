Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 28
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 27
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 24
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 23
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



3 ноя 2025 : 		 DISTURBED планируют небольшой отдых

16 сен 2025 : 		 DISTURBED ввели в Зал Славы Иллинойса

1 сен 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, как группа вышла в люди

7 авг 2025 : 		 DISTURBED почтили память Оззи

20 май 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Наша связь только крепнет!»

17 май 2025 : 		 Как JOHN MOYER оказался в DISTURBED

15 май 2025 : 		 Вокалист DISTURBED сделал предложение

1 май 2025 : 		 У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут

19 апр 2025 : 		 Планируют ли DISTURBED новые кавер-версии?

29 мар 2025 : 		 Музыканты DISTURBED: «Текущий тур как очищение!»

24 мар 2025 : 		 Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED

21 мар 2025 : 		 Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»

20 мар 2025 : 		 DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»

13 мар 2025 : 		 Видео с выступления DISTURBED

11 мар 2025 : 		 Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой

10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты

13 янв 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DISTURBED планируют небольшой отдых



zoom
Гитарист DISTURBED Dan Donegan опубликовал видео, в котором рассказал и о будущих планах коллектива:

«[У нас были] очень успешные выступления в Европе — концерты с большим количеством зрителей, на переполненных аренах и с кучей аншлагов. [Мы] потрясающе провели время. Ребята из MEGADETH были великолепны. Dave Mustaine — легенда. За его спиной отличная группа — по-настоящему классные ребята. И, да, это был действительно веселый тур. Все были здоровы и чувствовали себя хорошо. David пел очень хорошо. Иногда бывает сложно так много путешествовать и переезжать из страны в страну, чтобы попытаться сохранить здоровье, находясь в разных часовых поясах, пытаясь приспособиться к смене времени, находясь в самолетах, туристических автобусах и других путешествиях, которые могут усложнить сохранение здоровья. И, к счастью, в большинстве случаев это удавалось всем. Я думаю, мы держались неплохо и выглядели сильными. Я считаю, что мы выложились по полной и стали еще лучше. Так что это был потрясающий тур.

Мы закончили [давать концерты на данный момент]. Мы закончили с "The Sickness", закончили с юбилейным туром. [Мы будем] дома до конца года и, вероятно, в следующем году возьмем небольшой отпуск. Так что никаких разговоров о том, чтобы заняться чем-то еще, не будет. Мы просто чувствуем, что нам не помешал бы перерыв. В начале этого года у нас были довольно успешные выступления. Мы начинали в США и немного побывали в Канаде, а завершив этот европейский тур, мы просто ощущаем, что могли бы с удовольствием провести некоторое время дома. И [у нас] много всего происходит в личной жизни. [У нас] скоро каникулы. К сожалению, у некоторых из нас умерли родственники, пока мы были в Европе. Так, на прошлой неделе скончался мой дядя. У моего гитариста-техника с разницей в неделю умерли его отец и двоюродный брат. Вот что случается, когда ты живешь в туре и разъездах. И это так душераздирающе — быть вдали от дома и получать такие телефонные звонки, когда кто-то из твоих близких или членов семьи умирает».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 146

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом