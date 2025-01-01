Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 102
*Новое видео TESTAMENT 54
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*BRUCE DICKINSON: «Врач сказал мне: "Никакого heavy metal!"» 27
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 19
Disturbed

16 сен 2025 : 		 DISTURBED ввели в Зал Славы Иллинойса

1 сен 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, как группа вышла в люди

7 авг 2025 : 		 DISTURBED почтили память Оззи

20 май 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Наша связь только крепнет!»

17 май 2025 : 		 Как JOHN MOYER оказался в DISTURBED

15 май 2025 : 		 Вокалист DISTURBED сделал предложение

1 май 2025 : 		 У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут

19 апр 2025 : 		 Планируют ли DISTURBED новые кавер-версии?

29 мар 2025 : 		 Музыканты DISTURBED: «Текущий тур как очищение!»

24 мар 2025 : 		 Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED

21 мар 2025 : 		 Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»

20 мар 2025 : 		 DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»

13 мар 2025 : 		 Видео с выступления DISTURBED

11 мар 2025 : 		 Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой

10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты

13 янв 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN

28 дек 2024 : 		 Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню
DISTURBED ввели в Зал Славы Иллинойса



DISTURBED 14 сентября были приняты в Illinois Rock And Roll Hall Of Fame.

Dan Donegan сказал: «Для нас это большая честь. Мы прошли долгий путь от выступлений во всех замечательных барах в 90-х — во всех, кто позволял нам играть, от Champs до Sidetracked и J.J. Kelley's, до больших площадок. И Фрэнк всегда был рядом с самого начала, продвигая и поддерживая все местные самобытные группы и поддерживая их жизнь по сей день.

Но спасибо вам всем, спасибо нашим семьям, нашим детям, которые сыграли важную роль в этом путешествии, и за те жертвы, на которые пришлось пойти, что и позволило нам отправиться в путь и делать то, что мы делаем. И моим братьям David, John и Mike, которые сейчас в Техасе, и Fuzz, нашему первому басисту, Jeff'y Battaglia, нашему бывшему менеджеру и Q Prime, с которым мы сейчас работаем — большое вам спасибо, ребята. Для нас это огромная честь!»






просмотров: 29

