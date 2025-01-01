сегодня



DISTURBED ввели в Зал Славы Иллинойса



DISTURBED 14 сентября были приняты в Illinois Rock And Roll Hall Of Fame.



Dan Donegan сказал: «Для нас это большая честь. Мы прошли долгий путь от выступлений во всех замечательных барах в 90-х — во всех, кто позволял нам играть, от Champs до Sidetracked и J.J. Kelley's, до больших площадок. И Фрэнк всегда был рядом с самого начала, продвигая и поддерживая все местные самобытные группы и поддерживая их жизнь по сей день.



Но спасибо вам всем, спасибо нашим семьям, нашим детям, которые сыграли важную роль в этом путешествии, и за те жертвы, на которые пришлось пойти, что и позволило нам отправиться в путь и делать то, что мы делаем. И моим братьям David, John и Mike, которые сейчас в Техасе, и Fuzz, нашему первому басисту, Jeff'y Battaglia, нашему бывшему менеджеру и Q Prime, с которым мы сейчас работаем — большое вам спасибо, ребята. Для нас это огромная честь!»











