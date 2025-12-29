Басист DISTURBED: «Не стоит ждать от нас новой музыки в ближайшее время»

13 янв 2025 :
Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN
28 дек 2024 :
Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню
17 дек 2024 :
Вокалист DISTURBED не использует подкладки
29 окт 2024 :
Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты
20 июл 2024 :
Гитарист DISTURBED: «Раньше 2025 альбома не будет, и то не факт»
19 июл 2024 :
Гитарист DISTURBED: «Мы просто собрались, альбома не будет»
5 июл 2024 :
DISTURBED в студии
10 июн 2024 :
Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»
6 июн 2024 :
Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прогрессивных кругах по всему миру»
2 июн 2024 :
Гитарист DISTURBED жалуется на подагру
28 май 2024 :
DISTURBED набрали миллиард
7 май 2024 :
Вокалист DISTURBED спел на свадьбе
27 апр 2024 :
Гитарист DISTURBED: «Хотел бы выступить в рамках Super Bowl»
16 апр 2024 :
Почему DISTURBED стали потяжелее?
9 апр 2024 :
Барабанщик DISTURBED о том, что их музыка помогает людям
2 апр 2024 :
DISTURBED спели с Lzzy-3
27 мар 2024 :
DISTURBED спели с Lzzy-2
25 мар 2024 :
DISTURBED спели с Lzzy
22 мар 2024 :
Вокалист DISTURBED об ИИ в музыке
20 мар 2024 :
Ремикс DISTURBED попал в чарты
12 мар 2024 :
Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев
19 фев 2024 :
CHRIS DAUGHTRY присоединился на сцене к DISTURBED
18 фев 2024 :
Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к стене, оно становится наиболее опасным»
15 фев 2024 :
Видео полного выступления DISTURBED
7 фев 2024 :
Гитарист DISTURBED: «Хотелось бы выиграть Грэмми, но...»
31 янв 2024 :
DAVID DRAIMAN захотел CARRIE UNDERWOOD
30 янв 2024 :
DISTURBED спели с вокалисткой PLUSH
29 янв 2024 :
13-летний поклонник спел с DISTURBED
24 янв 2024 :
Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»
22 янв 2024 :
Вокалистка PLUSH спела с DISTURBED
13 янв 2024 :
Вокалистка HEART в новом видео DISTURBED
12 янв 2024 :
David встретил Sarah
7 дек 2023 :
Концертное видео DISTURBED
17 ноя 2023 :
Концертное видео DISTURBED
26 окт 2023 :
Концертное видео DISTURBED
16 окт 2023 :
Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!»
12 окт 2023 :
Концертное видео DISTURBED
12 окт 2023 :
Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!»
4 окт 2023 :
Концертное видео DISTURBED
3 окт 2023 :
Вокалист DISTURBED нашел пёселя
2 окт 2023 :
DISTURBED продали 336 000 билетов за лето
21 сен 2023 :
DISTURBED определились с новым синглом
5 сен 2023 :
Видео с выступления DISTURBED
3 сен 2023 :
Концертное видео DISTURBED
26 авг 2023 :
Вокалист DISTURBED готов с Тейлор Свифт в любое время суток
19 авг 2023 :
Фронтмен DISTURBED снизил цену за дом
7 авг 2023 :
Видео с выступления DISTURBED
12 июл 2023 :
DISTURBED открыли тур
5 июл 2023 :
Down With The Fitness?
29 июн 2023 :
Гитарист DISTURBED: «Сейчас у всех одна большая истерика»
20 июн 2023 :
Гитарист DISTURBED: «Нам ещё есть что сказать!»
8 май 2023 :
Вокалист DISTURBED свайпнул влево
7 май 2023 :
Образуй пару с вокалистом DISTURBED
4 май 2023 :
Вокалист DISTURBED хочет петь долго
4 май 2023 :
Вокалист DISTURBED продаёт дом после развода
28 апр 2023 :
DISTURBED отыграли первое шоу нового тура
26 апр 2023 :
Новое видео DISTURBED
5 мар 2023 :
Вокалист DISTURBED схуднул
15 фев 2023 :
Почему вокалист DISTURBED не поддерживает кого-то из политики публично
13 фев 2023 :
Вокалист DISTURBED: «Нас столько лишали нормальности, что все готовы»
9 фев 2023 :
Вокалист DISTURBED о "сатанистах на Грэмми": «Аплодировал стоя!»
15 дек 2022 :
Барабанщик DISTURBED: «Вся сила в уважении»
13 дек 2022 :
Басист DISTURBED: «Мы всегда будем тяжёлой группой»
6 дек 2022 :
Вокалист DISTURBED: «Мы уже не можем ездить в туры, как раньше, из-за расходов»
30 ноя 2022 :
Гитарист DISTURBED не считает, что группа будет выпускать только синглы
26 ноя 2022 :
Гитарист DISTURBED: «Если нас знают и помнят как "ooh-wah-ah-ah-ah"-группу, это же здорово!»
25 ноя 2022 :
DISTURBED не планировали кавер-версий
23 ноя 2022 :
Гитарист DISTURBED о сложностях с гастролями
21 ноя 2022 :
DISTURBED планируют меньше выступать
20 ноя 2022 :
Два члена DISTURBED пережили развод во время COVID-19
18 ноя 2022 :
Новое видео DISTURBED
17 ноя 2022 :
Барабанщик DISTURBED: «Сейчас непростые времена для туров»
15 ноя 2022 :
Барабанщик DISTURBED — о появлении на альбоме Ann Wilson
14 ноя 2022 :
Вокалист DISTURBED: «В мире сейчас всё плохо»
28 окт 2022 :
Видео с текстом от DISTURBED
29 сен 2022 :
DISTURBED исполнили новую песню
29 сен 2022 :
DAN DONEGAN — о появлении на новом альбоме DISTURBED Ann Wilson
28 сен 2022 :
Видео с текстом от DISTURBED
20 сен 2022 :
Вокалист DISTURBED за ##### русалочку
24 авг 2022 :
Видео с текстом от DISTURBED
11 авг 2022 :
Гитарист DISTURBED: «Будут кавер-версии! Или нет...»
7 авг 2022 :
Гитарист DISTURBED — о новом альбоме
24 июл 2022 :
DISTURBED сменили продюсера
18 июл 2022 :
DISTURBED исполнили новую песню
16 июл 2022 :
Новое видео DISTURBED
8 июл 2022 :
Вокалист DISTURBED гордится своим членом
3 июн 2022 :
DISTURBED обещают сюрприз
26 май 2022 :
Вокалист DISTURBED — о новом альбоме
25 май 2022 :
Видео полного выступления DISTURBED
6 май 2022 :
Вокалист DISTURBED: «Правительство не должно диктовать нам, что мы можем делать со своим телом, а что нет»
23 апр 2022 :
Барабанщик DISTURBED: «Люди будут приятно удивлены новым материалом»
15 апр 2022 :
Новый альбом DISTURBED появится «уже скоро»
13 апр 2022 :
DISTURBED завершают запись
11 апр 2022 :
Вокалиста DISTURBED критикуют за поверхностность суждений
28 фев 2022 :
DAVID DRAIMAN считает, что DISTURBED не появились бы без PANTERA
18 фев 2022 :
Вокалист DISTURBED критикует Тревора Ноа
16 фев 2022 :
Вокалист DISTURBED: «Враждебность к Израилю растёт год от года»
12 фев 2022 :
Лидер DISTURBED: «Стриминг спас индустрию, отстаньте от него!»
25 янв 2022 :
Вокалист DISTURBED — о важности голоса
18 янв 2022 :
Вокалист DISTURBED: «Тех, кто сравнивает вакцинацию и Холокост, я сердечно приглашаю пойти на йух»
16 янв 2022 :
Вокалист DISTURBED: «Мы тяготеем к более агрессивному материалу»
10 янв 2022 :
Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневно!»
27 дек 2021 :
Вокалист DISTURBED о новом материале
1 дек 2021 :
Вокалист DISTURBED не может прийти в себя из-за случившегося на ASTROWORLD
24 ноя 2021 :
Вокалист DISTURBED: «Чему мы научились благодаря ASTROWORLD»
23 ноя 2021 :
DISTURBED не хотят альбом, они хотят два
19 ноя 2021 :
Вокалист DISTURBED: «Мы начали писать, и выходит отлично!»
18 ноя 2021 :
DISTURBED выпустили кофе
11 ноя 2021 :
DISTURBED начнут писать на этой неделе
7 ноя 2021 :
DISTURBED первыми отыграли в Hard Rock Live
6 ноя 2021 :
DISTURBED хотят писать
6 окт 2021 :
DISTURBED отыграли первое за два года выступление
6 окт 2021 :
DISTURBED и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
10 июл 2021 :
Превью комиксов DISTURBED
23 май 2021 :
Вокалист DISTURBED: «Мы с травкой на короткой ноге»
19 май 2021 :
Музыканты KISS, DISTURBED и других групп призывают к миру в Израиле
28 апр 2021 :
DISTURBED выпускают комиксы
9 апр 2021 :
Басист DISTURBED получил дозу
2 янв 2021 :
Вокалист DISTURBED: «COVID-19 реален»
26 дек 2020 :
Вокалист DISTURBED обещает агрессивный материал
20 ноя 2020 :
DISTURBED работают с PRIMARY WAVE MUSIC PUBLISHING
4 окт 2020 :
Вокалист DISTURBED в новом видео HYRO THE HERO
11 сен 2020 :
DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a
9 сен 2020 :
DISTURBED записали кавер-версию хита STING'a
19 июн 2020 :
DISTURBED работали над новой музыкой на карантине
22 май 2020 :
DISTURBED перенесли юбилейный тур на 2021 год
11 апр 2020 :
Рассел Кроу похвалил DISTURBED
26 мар 2020 :
Коронавирус поднял продажи DISTURBED
23 мар 2020 :
DISTURBED не хотят целиком исполнять "Sickness"
8 мар 2020 :
Концертное видео DISTURBED
29 янв 2020 :
Вокалист DISTURBED: «Мы планируем отметить юбилей первого альбома»
25 янв 2020 :
Вокалист DISTURBED: «Неправильно, что JUDAS PRIEST не в Зале Славы»
25 янв 2020 :
Новое видео DISTURBED
20 дек 2019 :
Концертное видео DISTURBED
29 авг 2019 :
Панорамное видео с выступления DISTURBED
23 июл 2019 :
Профессиональное видео с выступления DISTURBED
17 июл 2019 :
Вокалист DISTURBED заявил, что ROGER WATERS «нагло врёт»: «Он переписывает свою собственную историю»
7 июл 2019 :
Фронтмен DISTURBED исполнил израильский гимн
2 июл 2019 :
Вокалист DISTURBED: «Мы по-прежнему ощущаем себя молодой группой, сражающейся за место под солнцем»
28 июн 2019 :
Новое видео DISTURBED
22 июн 2019 :
Видео с выступления DISTURBED
13 июн 2019 :
Фронтмен DISTURBED заявил, что Фредди Меркьюри был «величайшим фронтменом из всех, кого видел мир»
11 июн 2019 :
Гитарист DISTURBED: «"Reason To Fight" могла и не войти в альбом»
19 апр 2019 :
Новое видео DISTURBED
27 фев 2019 :
Фронтмен DISTURBED в корне не согласен с мнением о том, что «рок мёртв»
27 фев 2019 :
Видео с выступления DISTURBED в Мэдисон-сквер-гарден
24 фев 2019 :
Видео с выступления DISTURBED
17 янв 2019 :
DISTURBED выступили на военной базе
11 янв 2019 :
DISTURBED в "Jimmy Kimmel Live!"
15 ноя 2018 :
Вокалист DISTURBED не хочет возвращаться в Твиттер
30 окт 2018 :
Акустика от DISTURBED
19 окт 2018 :
Профессиональное видео с выступления DISTURBED
12 окт 2018 :
Новая песня DISTURBED
12 окт 2018 :
DISTURBED исполнили две новые песни
26 сен 2018 :
DISTURBED вновь первые
21 сен 2018 :
Новый сингл DISTURBED
4 сен 2018 :
Гитарист DISTURBED: «Музыку к "Are You Ready" сочинили еще в 2004 году»
29 авг 2018 :
DISTURBED будут активно гастролировать в 2019 году
27 авг 2018 :
Барабанщик DISTURBED был «сокрушён» известиями о смерти Винни Пола
16 авг 2018 :
Новое видео DISTURBED
1 авг 2018 :
DISTURBED о новом альбоме
16 май 2018 :
DISTURBED завершили запись
14 фев 2018 :
DISTURBED получили очередную платину
14 фев 2018 :
Видео DISTURBED из студии
12 фев 2018 :
DISTURBED вернулись к KEVIN'y CHURKO
31 янв 2018 :
DISTURBED в студии
10 сен 2017 :
Вокалист DISTURBED исполняет кавер-версию SIMON & GARFUNKEL
9 июн 2017 :
Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DISTURBED стала дважды платиновой
17 апр 2017 :
Басист DISTURBED: «Нового альбома не придется ждать четыре года»
6 апр 2017 :
В новый акустический ЕР DISTURBED войдет новый материал
1 мар 2017 :
Вокалист DISTURBED: «Мы запишем акустический ЕР»
20 фев 2017 :
DISTURBED хотят в начале следующего года оказаться в студии
24 янв 2017 :
Мультикамерная съемка с выступления DISTURBED
20 янв 2017 :
Видео с выступления DISTURBED
4 янв 2017 :
Новое видео DISTURBED
13 дек 2016 :
Академия о борьбе DISTURBED/BEYONCÉ за Грэмми в категории «Рок»
8 дек 2016 :
Вокалист DISTURBED: «Странно бороться с BEYONCÉ за Грэмми»
7 дек 2016 :
DISTURBED самые популярные на Active Rock Radio в 2016
8 ноя 2016 :
Вокалист DISTURBED об участии в программе "The X factor"
20 окт 2016 :
Животные исполняют песню DISTURBED
14 окт 2016 :
Концертный релиз DISTURBED выйдет осенью
11 окт 2016 :
Видео с выступления DISTURBED
5 окт 2016 :
Вокалист DISTURBED критикует появление голограммы Дио
27 сен 2016 :
DISTURBED получили золото
1 сен 2016 :
Видео с текстом от DISTURBED
24 авг 2016 :
Вокалист GEOFF TATE присоединился на сцене к DISTURBED
15 авг 2016 :
MYLES KENNEDY присоединился на сцене к DISTURBED
20 июн 2016 :
Профессиональное видео полного выступления DISTURBED
14 июн 2016 :
Вокалист SKINDRED спел с DISTURBED
7 июн 2016 :
Фронтмен DISTURBED сказал, что AXL ROSE «достоин похвалы»
6 июн 2016 :
Профессиональное видео полного выступления DISTURBED
30 май 2016 :
Члены SIXX:A.M. спели с DISTURBED песни U2 и THE WHO
24 май 2016 :
Глухой танцор попросил у DISTURBED песню
24 май 2016 :
Вокалист PAPA ROACH спел с DISTURBED кавер RAGE AGAINST THE MACHINE
24 май 2016 :
Барабанщик DISTURBED разрешил BLACK SABBATH уйти на покой
18 май 2016 :
Гитарист DISTURBED: «Рок жив!»
9 май 2016 :
LZZY HALE присоединилась к DISTURBED для кавер-версии U2
24 апр 2016 :
Вокалист DISTURBED вновь покаялся за инцидент с телефоном
2 апр 2016 :
Вокалист DISTURBED покаялся за инцидент с телефоном
1 апр 2016 :
Гитарист DISTURBED: «Звёздность не влияет на моих детей»
30 мар 2016 :
Инцидент с телефоном на концерте DISTURBED получил продолжение
30 мар 2016 :
DISTURBED исполняют "The Sound Of Silence"
25 мар 2016 :
Вокалист DISTURBED — зрительнице: «Мы настолько скучные, что ты уткнулась в свой телефон?»
22 мар 2016 :
DISTURBED «лучше работается вместе»
14 мар 2016 :
Видео с выступления DISTURBED
24 фев 2016 :
Концертное видео DISTURBED
21 фев 2016 :
DISTURBED исполнили кавер SIMON & GARFUNKEL
12 фев 2016 :
DISTURBED впервые исполнили кавер SIMON & GARFUNKEL
4 фев 2016 :
Вокалист DISTURBED о кавер-версии SIMON & GARFUNKEL
17 дек 2015 :
Вокалист DISTURBED определился с тем, кого будет поддерживать на выборах
7 дек 2015 :
Новое видео DISTURBED
21 ноя 2015 :
Новое видео DISTURBED
23 сен 2015 :
Лидер DISTURBED: «Я одинаково ненавижу всех политиков»
31 авг 2015 :
DISTURBED вновь первые
31 авг 2015 :
Вокалист DISTURBED: «Не думаю, что рок мёртв»
23 авг 2015 :
DISTURBED впервые за четыре года вышли на сцену
15 авг 2015 :
Новый альбом DISTURBED доступен для прослушивания
13 авг 2015 :
Вокалист DISTURBED об утверждении, что рок мёртв
7 авг 2015 :
Видео с текстом от DISTURBED
3 авг 2015 :
Вокалист DISTURBED: «95% песен написаны под кайфом»
31 июл 2015 :
Видео с текстом от DISTURBED
24 июл 2015 :
Видео с текстом от DISTURBED
14 июл 2015 :
Вокалист DISTURBED: «А разве не здорово, что мы всё хранили в секрете?»
30 июн 2015 :
Гитарист DISTURBED об однополых браках
26 июн 2015 :
Вокалист DISTURBED удалил аккаунт в Твиттер и сказал, что «завязал с соцсетями»
25 июн 2015 :
Новое видео DISTURBED меньше чем за день посмотрели >1 млн раз
25 июн 2015 :
Вокалист DISTURBED: «Почему 4 года паузы — это хорошо»
23 июн 2015 :
Новое видео DISTURBED
23 июн 2015 :
Отсчет времени на сайте DISTURBED стартовал!
21 июн 2015 :
DISTURBED возвращаются?
23 апр 2015 :
DISTURBED записывают новый альбом?
3 апр 2015 :
Вокалист DISTURBED: «Люди путают право на свободу слова с правом нести любую чушь, которая приходит в голову»
1 янв 2015 :
DAVID DRAIMAN уверен, что DISTURBED обязательно воссоединятся
26 дек 2014 :
Вокалист DISTURBED DAVID DRAIMAN: «СМИ пользуются малейшей возможностью оклеветать Израиль»
8 окт 2014 :
Гитарист DISTURBED выступил на вечере памяти гитариста NO ONE
14 авг 2014 :
Вокалист DISTURBED: «Масс-медиа создают площадку для нового Холокоста»
13 сен 2013 :
Вокалист DISTURBED стал папой
27 май 2013 :
Вокалист DISTURBED сказал, что они вернутся
8 май 2013 :
Вокалист DISTURBED: "Нет оправдания зависти и ненависти в хард-роке и хэви-металле"
18 янв 2013 :
DAVID DRAIMAN о текущем состоянии DISTURBED
5 дек 2012 :
Вокалист DISTURBED о RANDY BLYTHE
1 июл 2012 :
Фронтмен DISTURBED о RANDY BLYTHE
16 май 2012 :
Проект вокалиста DISTURBED отправится в студию в мае
20 мар 2012 :
Вокалист DISTURBED работает над индустриальным проектом
25 фев 2012 :
Виниловый бокс-сет от DISTURBED
25 дек 2011 :
Планы вокалиста DISTURBED на 2012-й год включают беременность жены
1 ноя 2011 :
Трейлер нового релиза DISTURBED
23 сен 2011 :
Обложка новой компиляции DISTURBED
21 сен 2011 :
Фронтмен DISTURBED женится в это воскресенье
21 сен 2011 :
Трек-лист компиляции DISTURBED
20 сен 2011 :
Название компиляции DISTURBED
6 авг 2011 :
Вокалист DISTURBED сказал, что участники группы “любят и восхищаются друг другом”
4 авг 2011 :
Фронтмен TRIVIUM сказал, что DISTURBED «нужны миру»
2 авг 2011 :
Вокалист DISTURBED : "Подходящее время чтобы уйти"
25 июл 2011 :
Вокалист DISTURBED прокомментировал слухи о распаде группы
14 июн 2011 :
DISTURBED планируют взять паузу
30 апр 2011 :
DISTURBED выставят на продажу ранее нерелизованную песню, чтобы помочь "Троице из Западного Мемфиса"
15 апр 2011 :
DISTURBED отменили концерты в России
17 ноя 2010 :
Новое видео DISTURBED
9 окт 2010 :
DISTURBED отменили американский тур из-за болезни вокалиста
7 сен 2010 :
Семплы со "String Tribute" DISTURBED
23 авг 2010 :
Профессиональные съемки с выступления DISTURBED
17 авг 2010 :
Новое видео DISTURBED
11 авг 2010 :
Новое видео DISTURBED
22 июл 2010 :
Подарки и сюрпризы на новом альбоме DISTURBED
17 июл 2010 :
Новая песня DISTURBED
10 июл 2010 :
Трек-лист нового альбома DISTURBED
7 июл 2010 :
Участники DISTURBED об экологических проблемах
29 июн 2010 :
Обложка и дата выхода нового альбома DISTURBED
15 июн 2010 :
Новое видео DISTURBED
4 май 2010 :
DISTURBED записали кавер-версию JUDAS PRIEST
21 апр 2010 :
Название нового альбома DISTURBED
25 мар 2010 :
DISTURBED празднуют десятилетие альбома "The Sickness"
10 фев 2010 :
DISTURBED приступили к записи нового альбома
13 янв 2010 :
Альбом DISTURBED будет переиздан
1 апр 2009 :
Новое видео DISTURBED
19 сен 2008 :
Трек-лист нового ЕР DISTURBED
17 сен 2008 :
DISTURBED эксклюзивно выпускают...
6 авг 2008 :
DISTURBED попали в аварию
10 июл 2008 :
DISTURBED снимают клип на "Indestructible"
9 июн 2008 :
Успехи нового альбома DISTURBED
6 май 2008 :
DISTURBED: видео на "Inside The Fire" в сети
30 апр 2008 :
DISTURBED: новый альбом выйдет в июне
15 мар 2008 :
Новая песня от DISTURBED
18 дек 2007 :
Новый альбом DISTURBED практически закончен
14 дек 2007 :
Фронтмен DISTURBED: "Успешным быть трудно!"
27 окт 2007 :
DISTURBED: подробности о новом альбоме
26 июл 2007 :
Гитарист DISTURBED о новом альбоме группы
29 окт 2006 :
David Draiman (DISTURBED): "Меня не интересует мнение GENESIS"
21 июл 2005 :
Сингл DISTURBED "Stricken" в сети!
20 сен 2002 :
DISTURBED дебютировали на 1м месте в Billboard
