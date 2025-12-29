Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
[= ||| все новости группы



*

Disturbed

*



28 дек 2025 : 		 Басист DISTURBED: «Не стоит ждать от нас новой музыки в ближайшее время»

3 ноя 2025 : 		 DISTURBED планируют небольшой отдых

16 сен 2025 : 		 DISTURBED ввели в Зал Славы Иллинойса

1 сен 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о том, как группа вышла в люди

7 авг 2025 : 		 DISTURBED почтили память Оззи

20 май 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Наша связь только крепнет!»

17 май 2025 : 		 Как JOHN MOYER оказался в DISTURBED

15 май 2025 : 		 Вокалист DISTURBED сделал предложение

1 май 2025 : 		 У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут

19 апр 2025 : 		 Планируют ли DISTURBED новые кавер-версии?

29 мар 2025 : 		 Музыканты DISTURBED: «Текущий тур как очищение!»

24 мар 2025 : 		 Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED

21 мар 2025 : 		 Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»

20 мар 2025 : 		 DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»

13 мар 2025 : 		 Видео с выступления DISTURBED

11 мар 2025 : 		 Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой

10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты
Показать далее
| - |

|||| 28 дек 2025

Басист DISTURBED: «Не стоит ждать от нас новой музыки в ближайшее время»



zoom
JOHN MOYER в недавнем интервью прояснил слова насчет того, что на DISTURBED в следующем году будет не так много времени:

«Да, знаете, каждая группа берет перерыв после гастролей. Это довольно стандартно. Некоторые люди пытаются что-то сделать, но, честно говоря, это очень странно. Социальные сети и некоторые новостные агентства пытаются раздуть шумиху: "DISTURBED берут перерыв после" и так далее, и тому подобное, и я просто говорю, что, э-э, каждая группа берет перерыв после тура. В этом нет ничего особенного. В этом нет ничего необычного [смеется] Просто я иногда не понимаю некоторых заголовков, которые появляются в прессе, я имею в виду, я понимаю, что это для кликов, и это что-то вроде: "О, что-то не так с DISTURBED?" Ничего плохого в этом нет. Все замечательно. Dave только что женился. Возможно, он захочет провести некоторое время со своей женой, прежде чем мы снова отправимся в путь. Я не знаю. Просто мысль. [Смеется]»

Отвечая на вопрос о возможности появления новой музыки DISTURBED после выхода нового сингла "I Will Not Break" в феврале 2025 года на собственном лейбле группы Mother Culture Records, John сказал:

«У DISTURBED нет недостатка в музыке, я скажу вам это прямо сейчас. Я знаю это точно. У нас есть кое-что. У нас есть много всего, что можно… Сейчас я раскрываю все карты, но, несмотря на то, что пластинка не выходит, анонсов никаких нет, группа работает в студии уже два года, и там накопилось много материала, который еще будет готов. И это отличный материал. Все зависит только от времени, от того, какие песни нам подходят, от концепции и от всего, что связано с созданием этого произведения искусства и его продвижением».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 дек 2025
С
Санчез
Ну так а смысл выпускать сингл, пара концертов и в отпуск? Тогда бы уже и выпустили альбом + пара концертов или вовсе без цонкертов, выпустили альбом и сразу отдыхать, возможно даже распаться.. . Чего тянунять
просмотров: 181

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом