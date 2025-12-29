28 дек 2025



Басист DISTURBED: «Не стоит ждать от нас новой музыки в ближайшее время»



JOHN MOYER в недавнем интервью прояснил слова насчет того, что на DISTURBED в следующем году будет не так много времени:



«Да, знаете, каждая группа берет перерыв после гастролей. Это довольно стандартно. Некоторые люди пытаются что-то сделать, но, честно говоря, это очень странно. Социальные сети и некоторые новостные агентства пытаются раздуть шумиху: "DISTURBED берут перерыв после" и так далее, и тому подобное, и я просто говорю, что, э-э, каждая группа берет перерыв после тура. В этом нет ничего особенного. В этом нет ничего необычного [смеется] Просто я иногда не понимаю некоторых заголовков, которые появляются в прессе, я имею в виду, я понимаю, что это для кликов, и это что-то вроде: "О, что-то не так с DISTURBED?" Ничего плохого в этом нет. Все замечательно. Dave только что женился. Возможно, он захочет провести некоторое время со своей женой, прежде чем мы снова отправимся в путь. Я не знаю. Просто мысль. [Смеется]»



Отвечая на вопрос о возможности появления новой музыки DISTURBED после выхода нового сингла "I Will Not Break" в феврале 2025 года на собственном лейбле группы Mother Culture Records, John сказал:



«У DISTURBED нет недостатка в музыке, я скажу вам это прямо сейчас. Я знаю это точно. У нас есть кое-что. У нас есть много всего, что можно… Сейчас я раскрываю все карты, но, несмотря на то, что пластинка не выходит, анонсов никаких нет, группа работает в студии уже два года, и там накопилось много материала, который еще будет готов. И это отличный материал. Все зависит только от времени, от того, какие песни нам подходят, от концепции и от всего, что связано с созданием этого произведения искусства и его продвижением».







