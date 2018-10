сегодня



DISTURBED исполнили две новые песни DISTURBED отыграли особое шоу 10 октября в Vic Theatre (Чикаго, Иллинойс). На концерте были исполнены два сингла из предстоящего альбома "Evolution" — "Are You Ready" и "A Reason To Fight", а также другие композиции, в том числе кавер-версия SIMON & GARFUNKEL "The Sound Of Silence". Видео с выступления можно найти ниже.



Сет-лист:



01. Are You Ready (live debut)

02. Prayer

03. The Vengeful One

04. The Game

05. Stupify

06. Liberate

07. Ten Thousand Fists

08. Inside The Fire

09. A Reason To Fight (live debut)

10. The Sound Of Silence (SIMON & GARFUNKEL cover)

11. Indestructible

12. Land Of Confusion (GENESIS cover)

13. Voices



Бис:



14. The Light

15. Stricken

16. Down With The Sickness























