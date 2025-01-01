Arts
Новости
Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Disturbed

7 авг 2025 : 		 DISTURBED почтили память Оззи

20 май 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Наша связь только крепнет!»

17 май 2025 : 		 Как JOHN MOYER оказался в DISTURBED

15 май 2025 : 		 Вокалист DISTURBED сделал предложение

1 май 2025 : 		 У DISTURBED есть альбом, но дату они не скажут

19 апр 2025 : 		 Планируют ли DISTURBED новые кавер-версии?

29 мар 2025 : 		 Музыканты DISTURBED: «Текущий тур как очищение!»

24 мар 2025 : 		 Участники THREE DAYS GRACE присоединились на сцене к DISTURBED

21 мар 2025 : 		 Вокалист DISTURBED подал иск против арендодателя: «Плесень повлияла на здоровье!»

20 мар 2025 : 		 DAN DONEGAN: «У нас много материала для нового альбома DISTURBED»

13 мар 2025 : 		 Видео с выступления DISTURBED

11 мар 2025 : 		 Оригинальный басист DISTURBED выступил с группой

10 мар 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Мы отлично проводим время в туре»

4 мар 2025 : 		 DISTURBED: «Новая музыка освободила меня от тьмы!»

3 мар 2025 : 		 Видео полного выступления DISTURBED

26 фев 2025 : 		 DISTURBED открыли тур

25 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Хотелось воссоздать звучание прошлого»

24 фев 2025 : 		 Вокалист DISTURBED хотел бы Kendrick'a

21 фев 2025 : 		 Новая песня DISTURBED

4 фев 2025 : 		 Гитарист DISTURBED: «Я быстро вспоминаю старые темы!»

18 янв 2025 : 		 DISTURBED переиздают дебют

13 янв 2025 : 		 Кавер-группа барабанщика DISTURBED отыграла первые концерты

13 янв 2025 : 		 Барабанщик DISTURBED о разогреве IRON MAIDEN

28 дек 2024 : 		 Гитарист DISTURBED выбрал любимую песню

17 дек 2024 : 		 Вокалист DISTURBED не использует подкладки

29 окт 2024 : 		 Барабанщик DISTURBED обещает грандиозные концерты
|||| сегодня

DISTURBED почтили память Оззи



DISTURBED опубликовали видео исполнения композиции BLACK SABBATH "Paranoid" на концерте в Sturgis Motorcycle Rally, Sturgis, South Dakota, который состоялся пятого августа:

«Оззи Осборн — не просто крестный отец металла. Он был отцом для многих из нас, он был тем, на кого мы могли равняться, он был кумиром, он был тем, кто нас вдохновлял. Вчера вечером исполнилось две недели с тех пор, как он покинул нас. Спасибо, что разделил с нами этот момент, Sturgis»




Сообщений нет

просмотров: 55

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
