DISTURBED почтили память Оззи



DISTURBED опубликовали видео исполнения композиции BLACK SABBATH "Paranoid" на концерте в Sturgis Motorcycle Rally, Sturgis, South Dakota, который состоялся пятого августа:



«Оззи Осборн — не просто крестный отец металла. Он был отцом для многих из нас, он был тем, на кого мы могли равняться, он был кумиром, он был тем, кто нас вдохновлял. Вчера вечером исполнилось две недели с тех пор, как он покинул нас. Спасибо, что разделил с нами этот момент, Sturgis»







