Барабанщик DISTURBED о том, как группа вышла в люди



В недавнем интервью MIKE WENGREN поделился воспоминаниями о том, как группа прошла путь от маленьких чикагских клубов до больших площадок:



«В августе 96-го мы, по сути, сформировали DISTURBED. Мы с Dan Donegan, гитаристом, были вместе с 92-го, играли разные варианты, в разных составах, с другими парнями, просто пытались понять, как заставить это работать. И мы поместили объявление в чикагской газете, которая в то время называлась Illinois Entertainer. В итоге провели 50-60 различных прослушиваний. В то время у нас был басист. А потом в "one day in" появился David — David Draiman, наш нынешний вокалист DISTURBED. И мы уже привыкли к стандартному: "Хорошо, мистер Парень-певец, какие каверы ты знаешь?" И тут заходит он и мы такие: "Ладно, какие каверы ты знаешь?" И он такой: "Ребята, у вас есть какие-нибудь оригиналы?" Мы такие: "Да, конечно, есть". Он такой: "Ну, просто давайте попробуем". Мы в ответ: "Ну и что ты собираешься делать? Это оригинально. Вы не знаете нашу песню. Вы никогда не слышали ее раньше". Он отвечает: "Просто сыграйте ее, и я что-нибудь придумаю". Итак, мы начали играть, а он начал подбирать ритмичную мелодию, вокальную линию. И мы просто смотрели друг на друга, думая: "Это здорово". Кто-то, кто проявляет инициативу, кто-то, у кого есть индивидуальность. Это было захватывающе. И с этого момента мы поняли, что он тот, кто нам нужен».



По поводу того, как DISTURBED оказались замечены лейблом Giant Records и подписали контракт в 1999 году, барабанщик сказал:



«В те дни в Чикаго существовала своего рода альтернативная поп-рок-сцена с такими группами, как SMASHING PUMPKINS, VERUCA SALT, LOCAL H. Мы не были частью этого. Мы не были частью клуба "Cool Kids". Нас считали слишком тяжелыми. Так что, если бы нас заметили в районе Чикаго, например, в Metro, мы не смогли бы там выступить, даже если бы это спасло нам жизнь. Так что нам пришлось отправиться в пригород, в дайв-бары Саут-Сайда, и просто попытаться создать свою собственную сцену. В других группах у нас было много приятелей, и мы создали свою собственную сцену. Мы играли в местных барах. Они даже не были клубами. И в конце концов мы начали собирать. Так что, пока мы этим занимались, мы также… Мы были машиной для саморекламы. Какие бы небольшие деньги мы ни откладывали от выступлений, в конце концов мы шли и записывали демо, демокассету. Мы бы массово выпускали эти демозаписи на кассетах из трех песен, и независимо от того, было ли это местное шоу или национальное шоу в нашем жанре, мы бы проводили столько вечеров в неделю, сколько могли, и продвигали их. Мы стояли на улице, когда шоу заканчивалось, и просто раздавали кассеты, просто чтобы привлечь внимание к названию. Люди начали обращать на нас внимание, не только из-за музыки, но и потому, что мы старались быть на виду, чтобы нас видели, чтобы о нас узнавали в сети. Тогда не было социальных сетей, поэтому мы общались с как можно большим количеством людей. Если бы в тот вечер было несколько концертов, мы бы охватили их все. Мы бы разделились. Все дело было в брендинге, в том, чтобы сделать имя известным. Мы стали настоящей машиной саморекламы. В конце концов другие группы начали обращать внимание на то, что мы делаем. Была такая группа под названием LUNGBRUSH, и у них был выход в Metro, так что они дали нам возможность выступить на разогреве. Так что у нас все получилось. Мы раскрутили [шоу] среди наших поклонников в Саут-Сайде. Они толпами приходили посмотреть на наши концерты. И с этого момента [мы были на пути к заключению контракта со звукозаписывающей компанией]».







