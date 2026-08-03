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Лидер W.A.S.P.: «Мы уже довольно долго работаем над новым материалом, но я также пишу книгу»



BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью ответил на вопрос, работают ли он и его коллеги по группе над новой музыкой:



«Мы уже довольно долго работаем над новым материалом, но я также пишу книгу. Мы занимаемся этим гастролями, потому что с группами теперь всё не так, как раньше, когда можно было зарабатывать деньги, записывая альбомы. Те времена прошли. Сейчас группы зарабатывают деньги в основном на гастролях, а наш график гастролей был таким, что заниматься этим было действительно сложно. Но да, новая музыка определённо находится в работе. Мы работаем над ней уже около трёх лет».







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