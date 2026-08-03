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*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 22
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W.A.S.P.

*



3 авг 2026 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Мы уже довольно долго работаем над новым материалом, но я также пишу книгу»

25 июн 2026 : 		 CHRIS HOLMES заявил, что концертный альбом W.A.S.P. «Double Live Assassins» был записан в студии

4 апр 2026 : 		 Лидер W.A.S.P. о своей книге: «Это оказалось гораздо труднее, чем я думал»

20 мар 2026 : 		 Лидер W.A.S.P. о встрече с поклонниками до концертов

18 мар 2026 : 		 Лидер W.A.S.P. на пенсию не хочет

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

9 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. о том, как он потерял и вновь обрёл голос

2 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. о восстановлении после операции

16 авг 2025 : 		 Гитарист W.A.S.P. о новом материале

2 июл 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я так загружен туром, что зачем думать об альбоме...»

28 июн 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»

1 июн 2025 : 		 W.A.S.P. не думают об акустическом альбоме

27 май 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. готовит книгу

30 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

19 фев 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа
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Лидер W.A.S.P.: «Мы уже довольно долго работаем над новым материалом, но я также пишу книгу»



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BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью ответил на вопрос, работают ли он и его коллеги по группе над новой музыкой:

«Мы уже довольно долго работаем над новым материалом, но я также пишу книгу. Мы занимаемся этим гастролями, потому что с группами теперь всё не так, как раньше, когда можно было зарабатывать деньги, записывая альбомы. Те времена прошли. Сейчас группы зарабатывают деньги в основном на гастролях, а наш график гастролей был таким, что заниматься этим было действительно сложно. Но да, новая музыка определённо находится в работе. Мы работаем над ней уже около трёх лет».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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3 авг 2026
d
deathfry
А что у них из последнего такого, чтобы можно было послушать как Вайлд Чайлд?
3 авг 2026
Орион
deathfry, теперь нужно спрашивать "что почитать" 😂🤣
3 авг 2026
olly71
deathfry, последний на сегодняшний день студийник Голгофа был очень даже не плох.
3 авг 2026
d
deathfry
olly71, можно конкретные треки которые прямо вау?
3 авг 2026
Klawd Air
deathfry, "Miss You". А вообще весь альбом хороший. Васп одна из тех групп, у которых откровенно плохих песен нет.
просмотров: 427

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