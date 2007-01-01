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Лидер SOULFLY о новом альбоме Max Cavalera в интервью "No Limits Music Show" рассказал о новом альбоме SOULFLY:



«Моя цель — вернуть этнические элементы. Многие об этом просят... Да я и сам хочу, потому что обожаю тяжесть ударных и гитар — всё просто супер-пупер. Это было на "Prophecy", было и на "Primitive", и на первом альбоме SOULFLY. И этот элемент потерялся в турах группы, после 2005 года мы перестали делать перкуссию. Так что я решил, что будет здорово вернуться к подобному — момент самый подходящий.



Альбом будет очень насыщен этникой. Есть концепция, но говорить пока не буду, потому что это своего рода сюрприз. Но есть концепция, чего я не делал с момента выхода "Roots". Так что у нового будет схожий с этим альбомом дух».















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