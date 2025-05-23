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Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»



Max Cavalera в недавнем интервью MetalUnderground.com рассказал о том, как движется работа с новым материалом SOULFLY:



«Сейчас мы работаем над новой пластинкой. Всё идет хорошо, чувак. Мы не торопимся, чтобы сделать всё как следует. Сейчас мы заканчиваем запись, а потом начнём сведение и подберём песни, которые попадут во все социальные сети, Spotify и т. д. Но я очень горжусь этим альбомом».



На вопрос о том, когда стоит его ожидать, он ответил:



«Сейчас я думаю, что мы выпустим всё в октябре, но пока это обсуждается. Плюс у нас есть европейский тур, который начнётся в июне. Он продлится с июня по конец июля. В этом туре мы будем играть одну или две песни из нового альбома, и я считаю, что это очень неплохо. Каждый раз, когда у меня появлялась такая возможность, это было здорово. Я помню, как играл "Primitive" [заглавный трек второго альбома SOULFLY, вышедшего в 2000 году] во время первого тура, потому что я сочинил "Primitive" в то же время, что и первую пластинку SOULFLY. Эта песня просто не вписалась в альбом. Было слишком много песен, и я подумал: "Ладно. К чёрту. Мне не нужна ещё одна песня на этой пластинке". Но потом мы отправились в турне, и у меня появился шанс сыграть песню "Primitive" вживую перед выходом альбома "Primitive", так что люди получили представление о второй пластинке. Примерно так всё происходит и сейчас — люди узнают об этом альбоме немного раньше. Особенно в наше время, когда есть Интернет, люди услышат его на YouTube, посмотрят видео и прочувствуют дух альбома и дождутся октября».







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