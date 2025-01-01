сегодня



Новая песня SOULFLY



"Storm The Gates", новая песня группы SOULFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chama", выход которого запланирован на 24 октября на Nuclear Blast Records:



01. Indigenous Inquisition

02. Storm The Gates

03. Nihilist

04. No Pain = No Power

05. Ghenna

06. Black Hole Scum

07. Favela / Dystopia

08. Always Was, Always Will Be...

09. Soulfly XIII

10. Chama



Max: «"Chama" в переводе с бразильского означает "пламя". Это также означает "призвание". Выражаю уважение Алексу Перейре за то, что он использовал "Itsari" в в момент выхода на бои в UFC.



"Chama" вдохновлен энергией этого момента. Эта пластинка — звук огненной энергии SOULFLY! Я не могу дождаться, когда исполню эти песни вживую для The Tribe! Chama!»



Барабанщик SOULFLY Zyon Cavalera, который был сопродюсером "Chama", добавляет:



«С каждой записью SOULFLY, на которой я играл, я чувствую, как моя эволюция происходит в реальном времени. Эта пластинка не стала исключением, поскольку мне впервые довелось поработать над большим объемом материала. Попытка показать группе места, где мы никогда раньше не бывали, была потрясающей, и я с нетерпением жду продолжения продюсерской работы в будущем!»

