Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
29 авг 2025 : 		 Новая песня SOULFLY

14 июл 2025 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

29 май 2025 : 		 SOULFLY нашли басиста для тура

23 май 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»

10 апр 2025 : 		 SOULFLY расстались с басистом

26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы

6 апр 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд
Новая песня SOULFLY



"Storm The Gates", новая песня группы SOULFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chama", выход которого запланирован на 24 октября на Nuclear Blast Records:

01. Indigenous Inquisition
02. Storm The Gates
03. Nihilist
04. No Pain = No Power
05. Ghenna
06. Black Hole Scum
07. Favela / Dystopia
08. Always Was, Always Will Be...
09. Soulfly XIII
10. Chama

Max: «"Chama" в переводе с бразильского означает "пламя". Это также означает "призвание". Выражаю уважение Алексу Перейре за то, что он использовал "Itsari" в в момент выхода на бои в UFC.

"Chama" вдохновлен энергией этого момента. Эта пластинка — звук огненной энергии SOULFLY! Я не могу дождаться, когда исполню эти песни вживую для The Tribe! Chama!»

Барабанщик SOULFLY Zyon Cavalera, который был сопродюсером "Chama", добавляет:

«С каждой записью SOULFLY, на которой я играл, я чувствую, как моя эволюция происходит в реальном времени. Эта пластинка не стала исключением, поскольку мне впервые довелось поработать над большим объемом материала. Попытка показать группе места, где мы никогда раньше не бывали, была потрясающей, и я с нетерпением жду продолжения продюсерской работы в будущем!»

просмотров: 14

