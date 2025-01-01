Новая песня SOULFLY

"Storm The Gates", новая песня группы SOULFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chama", выход которого запланирован на 24 октября на Nuclear Blast Records:
01. Indigenous Inquisition
02. Storm The Gates
03. Nihilist
04. No Pain = No Power
05. Ghenna
06. Black Hole Scum
07. Favela / Dystopia
08. Always Was, Always Will Be...
09. Soulfly XIII
10. Chama
Max: «"Chama" в переводе с бразильского означает "пламя". Это также означает "призвание". Выражаю уважение Алексу Перейре за то, что он использовал "Itsari" в в момент выхода на бои в UFC.
"Chama" вдохновлен энергией этого момента. Эта пластинка — звук огненной энергии SOULFLY! Я не могу дождаться, когда исполню эти песни вживую для The Tribe! Chama!»
Барабанщик SOULFLY Zyon Cavalera, который был сопродюсером "Chama", добавляет:
«С каждой записью SOULFLY, на которой я играл, я чувствую, как моя эволюция происходит в реальном времени. Эта пластинка не стала исключением, поскольку мне впервые довелось поработать над большим объемом материала. Попытка показать группе места, где мы никогда раньше не бывали, была потрясающей, и я с нетерпением жду продолжения продюсерской работы в будущем!»
