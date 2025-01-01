Профессиональное видео полного выступления SOULFLY
Профессиональное видео полного выступления SOULFLY, которое состоялось в рамках фестиваля Baden In Blut, Weil Am Rhein, Germany, доступно для просмотра ниже:
Seek 'n' Strike
Prophecy
No Hope = No Fear
Downstroy
Bring It
Fire
Porrada
Back to the Primitive
Bumbklaatt
Berimbau Solo
Tribe
Bumba
Superstition
Bleed
Boom
No
Nihilist
Pain
Jumpdafuckup
Eye for an Eye
