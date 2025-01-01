сегодня



Лидер SOULFLY: «Новый альбом получился довольно припанкованный»



MAX CAVALERA в новом интервью обсудил альбом "Chama", релиз которого состоялся 24 октября на Nuclear Blast Records:



«Я полагаю, что в этом альбоме больше настроя, чем чего-то ещё. Когда я упоминал в прошлом году, что SOULFLY собираются вернуться к истокам ранних записей на предстоящем альбоме, я не имел в виду звучание, я больше говорил о настрое.



У меня очень странные и уникальные ощущения от этой пластинки: по своей сути она очень панковская. Это короткий альбом, с более короткими песнями. Треки "Storm The Gates", "No Pain = No Power", "Nihilist" полны смысла — в них заложено послание. Я пою с убежденностью. Я произношу эти слова, потому что верю в них, и я выкрикиваю их, действительно полностью убеждённый в том, что говорю».



Max заявил, что его предыдущая работа над такими сайд-проектами, как GO AHEAD AND DIE и NAILBOMB, оказала на него влияние:



«Да, это круто — заниматься подобной ерундой. Не обязательно всё всегда делать так профессионально. Иногда самое замечательное, крутое дерьмо — это то, о чём ты подумал за секунду, а потом просто решился на него под влиянием момента. Так что на этом альбоме много спонтанных моментов, и есть ещё несколько продуманных элементов, например, я думаю, "No Pain = No Power" на самом деле является выдающимся треком благодаря гостям. На нём присутствуют Dino [Cazares из FEAR FACTORY], Gabe [Franco из UNTO OTHERS] и Ben [Cook из NO WARNING], которые добавляют мелодичного вокала. Мне показалось, что эта песня отличается от остальных. Но сразу после этого звучит что-то вроде "Ghenna", которая просто офигенная — это песня, которая сводит с ума, чувак! Это настоящее безумие. Сегодня я переслушал эту песню и подумал: "Что происходит? Я не понимаю, что, чёрт возьми, происходит. Это какой-то хаос. В ней нет ни куплета, ни припева". Это очень нестандартная песня, но мне она нравится. Это как бы предупреждение в воздух. Типа: "К черту всё, давай просто сделаем это". А потом звучит "Storm The Gates". Это очень похоже на SOULFLY 1990-х — всё как в 1999-м. Мы сейчас снова в 1999-м, чёрт возьми, подпрыгиваем вместе с толпой, мне только дредов не хватает [смеётся]».

