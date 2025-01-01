Arts
Новости
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 46
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 40
*Умер Эйс Фрейли 21
*Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91» 20
Soulfly

24 окт 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Новый альбом получился довольно припанкованный»

6 окт 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

26 сен 2025 : 		 Новое видео SOULFLY

14 сен 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «ZYON проделал отличную работу!»

8 сен 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы вернулись к своей сути»

29 авг 2025 : 		 Новая песня SOULFLY

14 июл 2025 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

29 май 2025 : 		 SOULFLY нашли басиста для тура

23 май 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»

10 апр 2025 : 		 SOULFLY расстались с басистом

26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости
Лидер SOULFLY: «Новый альбом получился довольно припанкованный»



MAX CAVALERA в новом интервью обсудил альбом "Chama", релиз которого состоялся 24 октября на Nuclear Blast Records:

«Я полагаю, что в этом альбоме больше настроя, чем чего-то ещё. Когда я упоминал в прошлом году, что SOULFLY собираются вернуться к истокам ранних записей на предстоящем альбоме, я не имел в виду звучание, я больше говорил о настрое.

У меня очень странные и уникальные ощущения от этой пластинки: по своей сути она очень панковская. Это короткий альбом, с более короткими песнями. Треки "Storm The Gates", "No Pain = No Power", "Nihilist" полны смысла — в них заложено послание. Я пою с убежденностью. Я произношу эти слова, потому что верю в них, и я выкрикиваю их, действительно полностью убеждённый в том, что говорю».

Max заявил, что его предыдущая работа над такими сайд-проектами, как GO AHEAD AND DIE и NAILBOMB, оказала на него влияние:

«Да, это круто — заниматься подобной ерундой. Не обязательно всё всегда делать так профессионально. Иногда самое замечательное, крутое дерьмо — это то, о чём ты подумал за секунду, а потом просто решился на него под влиянием момента. Так что на этом альбоме много спонтанных моментов, и есть ещё несколько продуманных элементов, например, я думаю, "No Pain = No Power" на самом деле является выдающимся треком благодаря гостям. На нём присутствуют Dino [Cazares из FEAR FACTORY], Gabe [Franco из UNTO OTHERS] и Ben [Cook из NO WARNING], которые добавляют мелодичного вокала. Мне показалось, что эта песня отличается от остальных. Но сразу после этого звучит что-то вроде "Ghenna", которая просто офигенная — это песня, которая сводит с ума, чувак! Это настоящее безумие. Сегодня я переслушал эту песню и подумал: "Что происходит? Я не понимаю, что, чёрт возьми, происходит. Это какой-то хаос. В ней нет ни куплета, ни припева". Это очень нестандартная песня, но мне она нравится. Это как бы предупреждение в воздух. Типа: "К черту всё, давай просто сделаем это". А потом звучит "Storm The Gates". Это очень похоже на SOULFLY 1990-х — всё как в 1999-м. Мы сейчас снова в 1999-м, чёрт возьми, подпрыгиваем вместе с толпой, мне только дредов не хватает [смеётся]».




просмотров: 173

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
