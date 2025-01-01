сегодня



Новое видео SOULFLY



No Pain = No Power, новое видео группы SOULFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chama", выход которого запланирован на 24 октября на Nuclear Blast Records:



01. Indigenous Inquisition

02. Storm The Gates

03. Nihilist

04. No Pain = No Power

05. Ghenna

06. Black Hole Scum

07. Favela / Dystopia

08. Always Was, Always Will Be...

09. Soulfly XIII

10. Chama











