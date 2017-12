сегодня



SOULFLY начнут запись в январе В ходе недавнего интервью, лидер SOULFLY Max Cavalera сообщил, что новую работу стоит ждать летом:



«Я прямо сейчас занят сочинением. Собираю риффы и идеи. И мы уже забронировали студию в январе вместе с Josh'ом Wilbur'ом, продюсером LAMB OF GOD and GOJIRA and KILLER BE KILLED. Он отличный парень и, полагаю, здорово подойдет нашей команде. Я очень рад, потому что новый диск станет небольшим возвращением к трайбл-темам, чего мы не делали с 2004 года. Так что все круто, вернуться к подобному. И также диск станет продолжением 'Archangel', так как людям очень понравилась эта пластинка. И кроме того, диск не обойдется и без влияний последнего альбома CC 'Psychosis' — клевая предстоит запись!».















