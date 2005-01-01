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*Soulfly*



7 дек 2017 : 		 SOULFLY начнут запись в январе

14 ноя 2017 : 		 Лидер SOULFLY о новом альбоме

9 ноя 2017 : 		 MAX CAVALERA рад началу работ над новым SOULFLY

16 июн 2017 : 		 SOULFLY целиком исполнят альбом NAILBOMB

4 апр 2017 : 		 MAX CAVALERA целиком исполнит альбом NAILBOMB с SOULFLY

23 май 2016 : 		 Лидер SOULFLY считает, что AXL ROSE недостаточно крут для AC/DC

14 май 2016 : 		 На сцене к SOULFLY присоединились члены BATTLECROSS, SUFFOCATION

22 апр 2016 : 		 SOULFLY выступили на телевидении

14 апр 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления SOULFLY

29 фев 2016 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA присоединился к SOULFLY

25 фев 2016 : 		 Видео с выступления SOULFLY

15 янв 2016 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

6 янв 2016 : 		 Видео с выступления SOULFLY

13 дек 2015 : 		 SOULFLY исполняют SEPULTURA

18 сен 2015 : 		 Новое видео SOULFLY

14 сен 2015 : 		 SOULFLY нашли сессионного басиста

1 сен 2015 : 		 Новое видео SOULFLY

28 авг 2015 : 		 ASHMEDI исполнил SEPULTURA с SOULFLY

20 авг 2015 : 		 Вокалист SOULFLY: «Мне нравится постоянно сочинять риффы!»

10 авг 2015 : 		 Новая песня SOULFLY

2 авг 2015 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA присоединился на сцене к группе бывшего вокалиста SEPULTURA для исполнения хита SEPULTURA

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

8 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

30 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

6 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SOULFLY

15 май 2015 : 		 MAX CAVALERA: «Почему я покинул ROADRUNNER RECORDS»

5 май 2015 : 		 Max: «Новый альбом SOULFLY создан под влиянием дэт-металла!»

5 май 2015 : 		 Дата выхода нового альбома SOULFLY

28 апр 2015 : 		 Название нового альбома SOULFLY

7 апр 2015 : 		 Лидер SOULFLY: «"We Sold Our Souls To Metal" очень хороша для моша!»

1 мар 2015 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет в августе

6 янв 2015 : 		 SOULFLY приступили к записи альбома

28 июл 2014 : 		 Гитарист FEAR FACTORY присоединился на сцене к SOULFLY

12 июл 2014 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA выступил с SOULFLY

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

9 май 2014 : 		 Барабанщик SOULFLY пропустит российские выступления

7 мар 2014 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA выступил с SOULFLY

10 янв 2014 : 		 SOULFLY исполнили классику SEPULTURA

11 дек 2013 : 		 Новое видео SOULFLY

27 сен 2013 : 		 Новый альбом SOULFLY доступен для прослушивания

4 сен 2013 : 		 Новая песня SOULFLY

31 авг 2013 : 		 IGOR CAVALERA исполнил 'Arise' с SOULFLY

23 авг 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

14 авг 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

8 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

31 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома SOULFLY

24 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SOULFLY

21 июл 2013 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

18 июл 2013 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

8 июл 2013 : 		 Студийный трейлер SOULFLY

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SOULFLY

8 май 2013 : 		 SOULFLY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

7 апр 2013 : 		 SOULFLY объявили имя продюсера

7 мар 2013 : 		 Вокалист SOULFLY создает музыку к фильму о порно-актрисе

22 янв 2013 : 		 Бывший барабанщик SOULFLY продает установку

25 ноя 2012 : 		 Барабанщик SOULFLY и BORKNAGAR продает оборудование

20 ноя 2012 : 		 SOULFLY поедут в тур с сыном Max'a Cavalera

12 ноя 2012 : 		 Лидер SOULFLY сказал, что TROY SANDERS присоединился к его проекту вместе с GREG'ом PUCIATO

11 окт 2012 : 		 Видео с выступления SOULFLY

6 май 2012 : 		 Вокалист MORBID ANGEL присоединился на сцене к SOULFLY

27 мар 2012 : 		 Вокалист CATTLE DECAPITATION присоединился на сцене к SOULFLY

8 мар 2012 : 		 Видео с выступления SOULFLY

8 мар 2012 : 		 Новая песня SOULFLY

5 мар 2012 : 		 SOULFLY представили новый трек

27 фев 2012 : 		 Видео с выступления SOULFLY

16 фев 2012 : 		 Новое видео SOULFLY

26 янв 2012 : 		 Новая песня SOULFLY

22 янв 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SOULFLY

17 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома SOULFLY

17 янв 2012 : 		 Сын MAX'a CAVALERA поедет в тур с SOULFLY

6 янв 2012 : 		 THOMAS MIGNONE снимет видео для SOULFLY

4 янв 2012 : 		 Видео с первых концертов SOULFLY с новым ударником

6 дек 2011 : 		 Новый альбом SOULFLY в марте

22 ноя 2011 : 		 Вокалист CATTLE DECAPITATION об участии на новом альбоме SOULFLY

12 окт 2011 : 		 Фронтмен OCEANO на новом альбоме SOULFLY

4 окт 2011 : 		 SOULFLY завершили запись

1 окт 2011 : 		 Фронтмен DEVILDRIVER на новом альбоме SOULFLY

1 авг 2011 : 		 Видео с выступления SOULFLY

1 июл 2011 : 		 Бывший басист STATIC-X в SOULFLY

20 апр 2011 : 		 Новый сингл гитариста SOULFLY/ CAVALERA CONSPIRACY

19 мар 2011 : 		 MAX CAVALERA и GREG PUCIATO работают над 15 "мрачными" песнями

10 янв 2011 : 		 Marc Rizzo (SOULFLY): «Больше всего я люблю слушать инструментальную гитарную музыку»

1 янв 2011 : 		 Бывший басист SOULFLY предлагает Max'y Cavalera "прекратить нести чушь"

30 авг 2010 : 		 MAX CAVALERA заявил, что было бы «круто», если бы классический состав SEPULTURA воссоединился

19 июл 2010 : 		 SOULFLY расстались с басистом

19 май 2010 : 		 Новый альбом SOULFLY доступен для прослушивания

4 май 2010 : 		 Новое видео SOULFLY

27 мар 2010 : 		 Детали лимитированного издания SOULFLY

26 мар 2010 : 		 Новая песня SOULFLY

23 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома SOULFLY

10 мар 2010 : 		 Выход нового альбома SOULFLY отложен

13 фев 2010 : 		 Лидер SOULFLY выставил на продажу дом

12 янв 2010 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет в мае

25 ноя 2009 : 		 SOULFLY записывают каверы SEPULTURA и EXCEL

15 ноя 2009 : 		 Рабочее название нового альбома SOULFLY

15 сен 2009 : 		 SOULFLY отправятся в студию в ноябре

30 мар 2009 : 		 MAX CAVALERA: "Песни нового альбома SOULFLY будут агрессивнее, быстрее и короче"

7 мар 2009 : 		 SOULFLY приступят к записи нового альбома уже в этом году

7 дек 2008 : 		 SOULFLY: неопубликованные треки с нового альбома в сети

16 июн 2008 : 		 Стал доступен аудиосемпл нового сингла SOULFLY

7 июн 2008 : 		 Все подробности о новом альбоме SOULFLY

21 май 2008 : 		 Подробности о специальном издании нового альбома SOULFLY

16 май 2008 : 		 SOULFLY снимут видео на новый трек

7 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SOULFLY

18 апр 2008 : 		 Трек-лист нового альбома SOULFLY

18 дек 2007 : 		 SOULFLY завершили запись нового альбома

26 окт 2007 : 		 SOULFLY: подробности нового альбома

9 сен 2007 : 		 SOULFLY засядут в студии на следующей неделе

14 июн 2007 : 		 Max и Igor Cavalera впервые за 10 лет работают вместе

18 май 2007 : 		 Max Cavalera на новом диске FAQ

6 апр 2007 : 		 SOULFLY: новые даты турне

20 фев 2007 : 		 Видео Max'a Cavalera 'Jumpdafuckup' в России

9 мар 2006 : 		 Новое интервью с вокалистом SOULFLY появилось в сети

4 фев 2006 : 		 Басист SOULFLY сообщает последние новости о своем соло-проекте

9 дек 2005 : 		 SOULFLY: видео 'Frontlines' в сети

4 окт 2005 : 		 SOULFLY: в сети появилось видео "Carved Inside"

5 авг 2005 : 		 SOULFLY: концертный видео-клип в сети

21 июл 2005 : 		 На новом альбоме SOULFLY засветится BILLY MILANO

1 июл 2005 : 		 SOULFLY: появилось видео на новые песни

7 июн 2005 : 		 Опубликован трек-лист нового диска SOULFLY

16 май 2005 : 		 Подробности отмены концертов SOULFLY на Дальнем Востоке

13 янв 2004 : 		 SOULFLY опубликовали обложку нового альбома

13 дек 2003 : 		 SOULFLY: новый альбом

22 окт 2003 : 		 SOULFLY: еще 9 новых треков

4 окт 2003 : 		 Басист MEGADETH поможет SOULFLY

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SOULFLY начнут запись в январе

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В ходе недавнего интервью, лидер SOULFLY Max Cavalera сообщил, что новую работу стоит ждать летом:

«Я прямо сейчас занят сочинением. Собираю риффы и идеи. И мы уже забронировали студию в январе вместе с Josh'ом Wilbur'ом, продюсером LAMB OF GOD and GOJIRA and KILLER BE KILLED. Он отличный парень и, полагаю, здорово подойдет нашей команде. Я очень рад, потому что новый диск станет небольшим возвращением к трайбл-темам, чего мы не делали с 2004 года. Так что все круто, вернуться к подобному. И также диск станет продолжением 'Archangel', так как людям очень понравилась эта пластинка. И кроме того, диск не обойдется и без влияний последнего альбома CC 'Psychosis' — клевая предстоит запись!».

SOULFLY To Enter Studio In January With Producer JOSH WILBUR






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