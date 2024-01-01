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*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
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Flotsam and Jetsam

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Гитарист FLOTSAM AND JETSAM о победе над раком



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Michael Gilbert в недавнем интервью рассказал о том, как он победил рак толстой кишки 25 лет назад во время своего ухода из группы:

«Никто этого не знает, но очень, очень, очень давно у меня были проблемы с желудком, и в итоге мне удалили всю толстую кишку — всю. Да, там были некоторые осложнения, но, так или иначе, спустя годы я был у врача и задавал ему вопросы. Это был новый врач, новый лечащий врач... Но так или иначе, врач начал задавать мне вопросы, и я рассказал ему, что много лет назад мне сделали колэктомию. И он сказал: «Ну, мы с вами оба знаем, что этого делать нельзя». А я ответил: «Что? Что значит «нельзя»? Мне это сделали. Как это может быть невозможно? Я здесь. Я все еще жив». И это реальная история. И я сказал: «Ладно, я ухожу». А он такой: «Ну, почему ты уходишь?». Я: «Потому что ты не знаешь, о чем, б$$$ь, говоришь. Я хочу вернуть свои деньги и больше никогда не приду». И после этого я нашел нового врача. Именно так обстоят дела в нашем здравоохранении. Им наплевать. Им все равно».

Далее в интервью он рассказал, что боролся с «полномасштабным раком в толстой кишке», объяснив, что «они удалили ее. Я носил мешок, илеостомический мешок в течение нескольких месяцев, и все наладилось. Этот врач знал, что делает. Тот парень точно спас мне жизнь. Один чувак действительно переживал. Это случилось в 1999 году, так что, опять же, когда я говорю, что очень благодарен за то, что я все еще рядом и все еще играю в группе — было время, когда я даже не думал, что проживу еще неделю... И это определенно дало мне огромный, совершенно иной взгляд на жизнь. И когда я забываю об этом, всегда находится что-то, что заставляет меня снова задуматься. И я очень благодарен, что еще жив».

По его словам, он «никогда не делился этим ни с кем в интервью», потому что «не был уверен, как люди это воспримут, потому что это заставляет людей нервничать и они не знают, что сказать».

Что касается того, что, как он надеется, другие люди вынесут из его опыта, Michael сказал:

«Я не эксперт в этой области, но я знаю, что со мной произошло, и я наблюдал, как с годами все больше и больше это становится распространенным явлением. Я бы сказал, что дело в том, что содержится в нашей пище, в консервантах. Как я уже сказал, я не эксперт в этом вопросе, но сейчас это настоящая пандемия - рак. Коронавирус, безусловно, был супер, супер, супер опасен, но сейчас так много людей, у которых он есть. И да, вам стоит провериться. Всем стоит провериться, это точно».




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