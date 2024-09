сегодня



Гитарист FLOTSAM AND JETSAM: «Кто станет новой METALLICA? У меня нет ответа...»



Michael Gilbert недавно поговорил о новом альбоме — небольшие выдержки доступны ниже:



«Мне очень приятно выпустить ещё один релиз. Мы сомневались, будет ли он на одном уровне с "Blood On The Water". Когда мы наконец дали всем послушать альбом, все пришли к единому мнению. Я горжусь ребятами и тем, что мы с ним сделали. И я очень благодарен за то, что я всё ещё актуален в этом бизнесе уже почти 40 лет. Думаю, у старика ещё есть порох в пороховницах. Нам повезло, мы просто продолжаем, продолжаем и продолжаем, и конца-края этому не видно. Сейчас можно увидеть много групп нашего возраста, и многие из них завязывают с этим делом. Мы беспокоимся о том, кто же станет новой кровью, которая придёт на смену. Кто станет следующей Metallica? И я не знаю ответа на этот вопрос. Случится ли это когда-нибудь снова? Как я уже сказал, нам очень повезло, что мы всё ещё этим занимаемся, и люди всё ещё продолжают нас слушать».



Недавно вы сказали, что со временем потеряли деньги из-за своего названия Flotsam And Jetsam. Вы использовали слово «And» вместо знака «&». Когда дело доходит до контрактов, это становится большой проблемой.



«Я не могу сказать, сколько денег мне это стоило. Вы когда-нибудь слышали о Sound Exchange? Весь наш репертуар, каждую песню, которую я публикую, мне приходится делать это дважды — со словом "And" и со знаком "&". Это как заноза в заднице».



Итак, кто изначально придумал правильное написание названия?



«Это Newsted. Он до сих пор владеет правами на него».



Значит, он должен вам деньги [смеётся]!



«Да, он должен мне кучу денег».



Вы когда-нибудь говорили с ним об этом?



«Нет, мы не говорим о Flotsam и прочем, речь всегда идёт о его проектах и о том, где он сейчас находится. Кажется, он часто переезжает. И его картины тоже. Они потрясающие и очень уникальные».







