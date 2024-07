сегодня



Новая песня FLOTSAM AND JETSAM



"Burned My Bridges", новая песня группы FLOTSAM AND JETSAM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Am The Weapon", выходящего 13 сентября 2024 года на AFM Records.



Творчество FLOTSAM AND JETSAM последних лет не уступает классическим работам. С альбомом 2016 года "Flotsam and Jetsam", которую начал неофициальную трилогию, завершаемую в сентябре с "I Am The Weapon", группа прошла через своеобразное омоложение и перезагрузку. http://www.flotsam-and-jetsam.com







+0 -0



просмотров: 324