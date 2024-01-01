Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 92
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 33
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
*Хорошего ли ударника нашли SLIPKNOT? Отвечает MIKE PORTNOY 25
*Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!» 18
*ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 92
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 33
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
[= ||| все новости группы



*

Flotsam and Jetsam

*



7 июл 2024 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

1 июн 2024 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

1 май 2024 : 		 Видео с текстом FLOTSAM AND JETSAM

10 окт 2023 : 		 Видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

17 сен 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM не нужны в США

1 авг 2023 : 		 Барабанщик FLOTSAM AND JETSAM: «Подкладки меня не смущают!»

12 май 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM забили на Европу

8 янв 2023 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

1 авг 2022 : 		 Демонстрационное видео от FLOTSAM AND JETSAM

27 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM работают над новым материалом

22 июн 2022 : 		 FLOTSAM AND JETSAM на ProgPower USA

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOTSAM AND JETSAM

20 авг 2021 : 		 Концерт FLOTSAM AND JETSAM отменили из-за отсутствия вакцин у группы

20 июн 2021 : 		 Обучающее видео от FLOTSAM AND JETSAM

25 май 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

1 май 2021 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM

12 апр 2021 : 		 Новое видео FLOTSAM AND JETSAM

9 апр 2021 : 		 Новая песня FLOTSAM AND JETSAM

1 апр 2021 : 		 Новый альбом FLOTSAM AND JETSAM выйдет летом

6 янв 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM завершают работу

14 ноя 2020 : 		 FLOTSAM AND JETSAM нашли басиста

8 сен 2020 : 		 Очередной альбом FLOTSAM AND JETSAM почти готов

22 июн 2020 : 		 JASON BITTNER и JASON WARD исполняют FLOTSAM AND JETSAM

31 май 2019 : 		 Следующий альбом FLOTSAM AND JETSAM будет намного тяжелее

8 апр 2019 : 		 GoPro-видео от FLOTSAM AND JETSAM

8 янв 2019 : 		 Видео с текстом от FLOTSAM AND JETSAM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня FLOTSAM AND JETSAM



zoom
"Burned My Bridges", новая песня группы FLOTSAM AND JETSAM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Am The Weapon", выходящего 13 сентября 2024 года на AFM Records.

Творчество FLOTSAM AND JETSAM последних лет не уступает классическим работам. С альбомом 2016 года "Flotsam and Jetsam", которую начал неофициальную трилогию, завершаемую в сентябре с "I Am The Weapon", группа прошла через своеобразное омоложение и перезагрузку.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 324

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом