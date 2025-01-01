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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Flotsam and Jetsam

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Вокалист FLOTSAM AND JETSAM о ненависти к NICKELBACK



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Eric'a "AK" Knutson'a в недавнем интервью спросили, заслуженно ли опускают NICKELBACK:

«И да, и нет. Насколько я понимаю — я действительно не знаю ничего о какой-то изначальной истории, почему люди их так ненавидят, — но они начинали с довольно тяжелой музыки, сделали умную вещь и стали немного более коммерческими, потому что именно там находятся чертовы деньги. И, насколько я понимаю, [фронтмен и основной автор песен NICKELBACK] Chad Kroeger — вроде как монстр, с которым очень трудно иметь дело. И я полагаю, что именно из-за ненависти к нему началась вся эта история с «NICKELBACK — это ужасно». Но на самом деле, если вы послушаете их песни, они написаны блестяще. Они заполняют арены годами и продолжают их заполнять. Так что это на самом деле вопрос отношения коллег-музыкантов. Музыканты, которые имели с ним дело, которые выступали перед ним или что-то еще, просто ненавидят его до глубины души. Я не знаю почему, но я слышал именно об этом. Отсюда и пошло «если ты музыкант, ты должен ненавидеть NICKELBACK», я так думаю».




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