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Гитарист FLOTSAM AND JETSAM: «Последние 4 альбома — лучшие!»



В рамках недавней беседы с MICHAEL'ом GILBERT'ом у него спросили, считает ли он, что FLOTSAM AND JETSAM сейчас находятся в "золотом периоде существования":



«О, на сто процентов. И мы все тоже в восторге от этого, потому что на протяжении всей нашей карьеры все всегда возвращались к первым двум пластинкам, классическим. А лично мне кажется, что последние четыре пластинки — наши лучшие. Это то, какими мы стали на данный момент.



Это немного расстраивает, потому что многие люди подходят ко мне и другим ребятам из группы и говорят, что они даже не знают, что у нас есть что-то новое. Они не знают. Никто не знает, что происходит. Так что факторов много, но обычно все начинается с того, что звукозаписывающий лейбл не делает пару вещей. В эпоху цифровых технологий, промо-акций сейчас все не так, как раньше. И, конечно, мы уже старые чуваки. Мы не знаем, как пользоваться всеми этими социальными сетями, или знаем, но просто не умеем... Но мы вникаем. Мы многому учимся и пытаемся разобраться. А также мы переходим на другой уровень, на другую платформу. Группа, безусловно, находится на восходящей траектории. Приобретать новых фанатов, таких как вы, это здорово. Вы слышали классический материал, а теперь услышали более новый. И мне кажется, что вы тоже любите новые песни, или даже больше, чем старые, а это... Это то, что я хочу слышать!»







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