Новая песня FLOTSAM AND JETSAM



"The Head Of The Snake", новая песня группы FLOTSAM AND JETSAM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Am The Weapon", выпущенного 13 сентября 2024 года на AFM Records:



"A New Kind Of Hero"

"Primal"

"I Am The Weapon"

"Burned My Bridges"

"The Head Of The Snake"

"Beneath The Shadows"

"Gates Of Hell"

"Cold Steel Lights"

"Kings Of The Underworld"

"Running Through The Fire"

"Black Wings"







