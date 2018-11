сегодня



Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN



Nuclear Blast опубликовали трейлер к переизданию альбома BLIND GUARDIAN "Imaginations From The Other Side", выход которого намечен на тридцатое ноября. Он будет доступен на двойном виниле и на двойном диджипаке, как и альбомы Nightfall In Middle-Earth и A Night At The Opera.



Hansi Kürsch: «Здорово, что Imaginations From The Other Side, Nightfall In Middle-Earth и A Night At The Opera будут переизданы на виниле и на CD. Мне очень нравится бонус-материал к каждому из альбомов. Всегда здорово вспомнить об этих дисках. Наслаждайтесь!».



Imaginations From The Other Side (1995), remixed 2011/2012, remastered 2012



- 2 CD-DIGI (remixed/remastered CD+original CD)

- LP in gatefold



Трек-лист:



"Imaginations From The Other Side"

"I’m Alive"

"A Past And Future Secret"

"The Script For My Requiem"

"Mordred’s Song"

"Born In A Mourning Hall"

"Bright Eyes"

"Another Holy War"

"And The Story Ends"



Bonus:

"The Wizard"

"System’s Failing"



Nightfall In Middle-Earth (1998), remixed 2011/2012, remastered 2012



- 2 CD-DIGI (remixed/remastered CD + original CD)

- LP in gatefold



Трек-лист:



"War Of Wrath"

"Into The Storm"

"Lammoth"

"Nightfall"

"The Minstrel"

"The Curse Of Feanor"

"Captured"

"Blood Tears"

"Mirror Mirror"

"Face The Truth"

"Noldor (Dead Winter Reigns)"

"Battle Of Sudden Flames"

"Time Stands Still (At The Iron Hill)"

"The Dark Elf"

"Thorn"

"The Eldar"

"Nom The Wise"

"When Sorrow Sang"

"Out On The Water"

"The Steadfast"

"A Dark Passage"

"Final Chapter (Thus Ends…)"



Bonus:

"Doom"

"The Tides Of War"



A Night At The Opera (2002), remixed 2011/2012, remastered 2012



- 2CD-DIGI (remixed/remastered CD+original CD)

- LP in gatefold



Трек-лист:



"Precious Jerusalem"

"Battlefield"

"Under The Ice"

"Sadly Sings Destiny"

"The Maiden And The Minstrel Knight"

"Wait For An Answer"

"The Soulforged"

"Age Of False Innocence"

"Punishment Divine"

"And Then There Was Silence"



Bonus:

"Age Of False Innocence" (demo)

"Under The Ice" (demo)













