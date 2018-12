сегодня



Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "Nightfall In Middle-Earth"



Nuclear Blast опубликовали первую часть документального фильма о создании альбома BLIND GUARDIAN "Nightfall In Middle-Earth", выход ремастированной версии которого состоялся 30 ноября. Он доступен на двойном виниле и в двойном диджипаке, как и альбомы "Imaginations From The Other Side" и "A Night At The Opera".



"Imaginations From The Other Side" (1995), пересведение 2011/2012, ремастер 2012



- 2 CD-DIGI (пересведёный/ремикшированный CD + оригинальный CD)

- Разворотный винил



Трек-лист:



"Imaginations From The Other Side"

"I’m Alive"

"A Past And Future Secret"

"The Script For My Requiem"

"Mordred’s Song"

"Born In A Mourning Hall"

"Bright Eyes"

"Another Holy War"

"And The Story Ends"



Бонусы:

"The Wizard"

"System’s Failing"



"Nightfall In Middle-Earth" (1998), пересведение 2011/2012, ремастер 2012



- 2 CD-DIGI (пересведёный/ремикшированный CD + оригинальный CD)

- Разворотный винил



Трек-лист:



"War Of Wrath"

"Into The Storm"

"Lammoth"

"Nightfall"

"The Minstrel"

"The Curse Of Feanor"

"Captured"

"Blood Tears"

"Mirror Mirror"

"Face The Truth"

"Noldor (Dead Winter Reigns)"

"Battle Of Sudden Flames"

"Time Stands Still (At The Iron Hill)"

"The Dark Elf"

"Thorn"

"The Eldar"

"Nom The Wise"

"When Sorrow Sang"

"Out On The Water"

"The Steadfast"

"A Dark Passage"

"Final Chapter (Thus Ends…)"



Бонусы:

"Doom"

"The Tides Of War"



"A Night At The Opera" (2002), пересведение 2011/2012, ремастер 2012



- 2 CD-DIGI (пересведёный/ремикшированный CD + оригинальный CD)

- Разворотный винил



Трек-лист:



"Precious Jerusalem"

"Battlefield"

"Under The Ice"

"Sadly Sings Destiny"

"The Maiden And The Minstrel Knight"

"Wait For An Answer"

"The Soulforged"

"Age Of False Innocence"

"Punishment Divine"

"And Then There Was Silence"



Бонусы:

"Age Of False Innocence" (demo)

"Under The Ice" (demo)

















