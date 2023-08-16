Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не моя идеология»
В новом интервью бразильскому изданию Heavy Talk фронтмена BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch'a спросили, почему у него и его товарищей по группе нет татуировок. Он ответил:
«Мы совершенно нетипичны. Я имею в виду, что мы делаем всё со страстью, и татуировки никогда не привлекали никого из нас. Мы не против татуировок, но мне они не идут. У меня, например, очень тонкие руки, так что татуировка пропадёт, и в ней нет необходимости. И другие ребята всегда думали так же. Но опять же, это вопрос региона, откуда ты родом. Я не отождествляю себя с татуировками. Я вижу много людей с татуировками и считаю так: "Ну хорошо, это мода". А татуировки не должны быть модными. Вот почему я не хочу делать татуировки, так как это не моя идеология, не мой образ мышления».
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Есть политические татуировки, как у Скинов, Зеков , Якудза итд итп, чтобы тоже по сути показать там какую-то масть свою, приналежность к чему либо.
Есть армейские памятные татуировки, изображающие род войск, части, группу крови итд, но тоже можно к политическим отнести, как зековское наследие, тоже означающие пренадлежность к чему либо.
А есть современные Гоп-Тату, не значащие абсолютно ничего, кроме "Выебнуться, "Не такой как все" , " Ты не понимаешь", "Моя философия " итд итп - уйма их. Всякий скам из разряда Иероглифов , например таких - 雞 巴 在 嘴 裡 , что в переводчике гугл означает " Хуй во рту" . Всякие сердечки, цепочки, кубики, зверюшки, черепушки, ну это просто полный пиздос., не значащий ничего, кроме отсутствия мозгов.
У нас один работает, на шее написано Made in Russia , а на руке - часы наколоты. Его все заёбывают - спрашивают сколько времени.
А по поводу долбоёбов , я лично больше поражаюсь не хуете, которую они рисуют а полном отсутствии причинно-следственных связей, когда человек элементарно объяснить не может не то чтобы для чего это, а даже что это значит.
Даже если указанные иероглифы писать. Ну набил себе кто-то. Дальше что? Как твоя, моя и еще чья-либо жизнь изменится от этого, не считая, само собой, самого татуированного
Если не против я ещё добавлю 4 - У человека не было мозгов.
Да личное дело каждого, я же не сужу никого, свою точку зрения просто высказываю.
У нас вон один с часами ходит, тоже было время, вот и набил наверно...
Ну а по поводу того , что набил А дальше что ?
Вот представь ты ребенка в школу своего поведешь, или в детский садик, а там учительница или воспитательница, у которой на щеках бивни будут набиты, а на лбу написано что-нибудь в духе " Усё лутщее Детям".
Пойдешь к заведующей или директору школы, с просьбой в другой класс перевести, а тебя встретит мужик, у которого очки набиты, бакенбарды с топорами и сердечки на руках, и он тебе скажет а дальше что ?
> > Всякий скам... Отсутствие мозгов... Долбоебы
Активное участие в процессе обсуждения темы татуировок принимают два пользователя, которые с неделю назад больше всех возмущались засилием на сайте тем, не связанных напрямую с музыкой.