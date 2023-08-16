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Blind Guardian

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Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не моя идеология»



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В новом интервью бразильскому изданию Heavy Talk фронтмена BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch'a спросили, почему у него и его товарищей по группе нет татуировок. Он ответил:

«Мы совершенно нетипичны. Я имею в виду, что мы делаем всё со страстью, и татуировки никогда не привлекали никого из нас. Мы не против татуировок, но мне они не идут. У меня, например, очень тонкие руки, так что татуировка пропадёт, и в ней нет необходимости. И другие ребята всегда думали так же. Но опять же, это вопрос региона, откуда ты родом. Я не отождествляю себя с татуировками. Я вижу много людей с татуировками и считаю так: "Ну хорошо, это мода". А татуировки не должны быть модными. Вот почему я не хочу делать татуировки, так как это не моя идеология, не мой образ мышления».




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КомментарииСкрыть/показать 20 )

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16 авг 2023
Corpsegrinder04
Есть татуировки у различных Тумба Юмба, которые означают принадлежности им к племенам, суеверия , богов и прочие вещи.
Есть политические татуировки, как у Скинов, Зеков , Якудза итд итп, чтобы тоже по сути показать там какую-то масть свою, приналежность к чему либо.
Есть армейские памятные татуировки, изображающие род войск, части, группу крови итд, но тоже можно к политическим отнести, как зековское наследие, тоже означающие пренадлежность к чему либо.
А есть современные Гоп-Тату, не значащие абсолютно ничего, кроме "Выебнуться, "Не такой как все" , " Ты не понимаешь", "Моя философия " итд итп - уйма их. Всякий скам из разряда Иероглифов , например таких - 雞 巴 在 嘴 裡 , что в переводчике гугл означает " Хуй во рту" . Всякие сердечки, цепочки, кубики, зверюшки, черепушки, ну это просто полный пиздос., не значащий ничего, кроме отсутствия мозгов.
У нас один работает, на шее написано Made in Russia , а на руке - часы наколоты. Его все заёбывают - спрашивают сколько времени.
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16 авг 2023
rassol
Corpsegrinder04, ты немного хуеты нагородил. Татуировки известны ещё с каменного века и несли тогда две основные функции: сакрально-магическую (пазарыкская принцесса, например). Либо принадлежность к какому-либо определённому обществу/племени и показывали статус человека. Второе было распространено у аборигенов Океании (какое племя, воин, вождь, раб, чмо, шаман и кто ты в племени, если воин - сколько голов принёс и т.д.) и сохранилось у отечественных уголовников. Там по партакам сразу всё видно - кто ты и что ты. А вот что сейчас долбоёбы рисуют на себе хуету уёбищную - это я согласен.
  Dislike!1
16 авг 2023
Corpsegrinder04
rassol, ты бы с похмелюги реально рассольчику ёбнул бы чтоли для ясности ума. Повнимательнее в моём посте первое предложение перечитай, там по сути тоже самое написано, что ты предъявляешь.
А по поводу долбоёбов , я лично больше поражаюсь не хуете, которую они рисуют а полном отсутствии причинно-следственных связей, когда человек элементарно объяснить не может не то чтобы для чего это, а даже что это значит.
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16 авг 2023
У
Умник
Corpsegrinder04, а почему татуировка должна что-то обозначать. Ну захотел человек набить себе котика/собачку, все, что это обозначает, что 1 - У человека было желание, 2 - У человека были средства 3 - У человека было время. Все.
Даже если указанные иероглифы писать. Ну набил себе кто-то. Дальше что? Как твоя, моя и еще чья-либо жизнь изменится от этого, не считая, само собой, самого татуированного
  Dislike!1
16 авг 2023
Corpsegrinder04
Умник, 1 - У человека было желание, 2 - У человека были средства 3 - У человека было время.
Если не против я ещё добавлю 4 - У человека не было мозгов.
Да личное дело каждого, я же не сужу никого, свою точку зрения просто высказываю.
У нас вон один с часами ходит, тоже было время, вот и набил наверно...
Ну а по поводу того , что набил А дальше что ?
Вот представь ты ребенка в школу своего поведешь, или в детский садик, а там учительница или воспитательница, у которой на щеках бивни будут набиты, а на лбу написано что-нибудь в духе " Усё лутщее Детям".
Пойдешь к заведующей или директору школы, с просьбой в другой класс перевести, а тебя встретит мужик, у которого очки набиты, бакенбарды с топорами и сердечки на руках, и он тебе скажет а дальше что ?
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16 авг 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, > > Да личное дело каждого, я же не сужу никого

> > Всякий скам... Отсутствие мозгов... Долбоебы
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16 авг 2023
Corpsegrinder04
Starbreaker, это личное мнение, а не приговор.
16 авг 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, понимаю, что твое мировоззрение плотно увязано с криминальной тематикой, однако термин "не осуждаю" или "не сужу" на гражданке всё-таки означает вовсе не судебный приговор)
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16 авг 2023
Corpsegrinder04
Starbreaker, чтобы что-то понимать , нужен не только мозг, а умение им пользоваться. Тебе это умение ещё надо прокачивать.
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16 авг 2023
S
Svyashennik
Corpsegrinder04, то есть ты типа судишь людей по одежке? Ну пойди поучись пользоваться мозгом реально или продолжай работать руками раз головой не можешь.
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16 авг 2023
olly71
Признаю только одну татуировку - маркировка группы крови в районе сердца . Такие часто колят люди каскадёры . Эта татуха реально способна спасти жизнь всё остальное блаж. Почему то вспомнилась реальная история об одном офицере из Маутхазена который делал разные предметы из кожи заключёных . Особенно ценились заключённые с красивыми татуировками их убивали сразуже в первый день прибытия в лагерь пока их кожа не растянулась и не потускнела от голода и тяжёлого труда. У людей без татух хоть маленький но шанс выжить был а у татуированых без шанса.
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16 авг 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Что и требовалось доказать)
Активное участие в процессе обсуждения темы татуировок принимают два пользователя, которые с неделю назад больше всех возмущались засилием на сайте тем, не связанных напрямую с музыкой.
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16 авг 2023
olly71
Starbreaker, ты опять сам себе доказываешь что ты самый умный во вселенной )))))))) Ну ну .
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16 авг 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
olly71, для того, чтобы подмечать как вы на пару двух слов логически связать не можете, особого ума не требуется)
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16 авг 2023
Corpsegrinder04
Третьим будешь.
16 авг 2023
grgr
Ну если кроме черепов и сердечек фантазии ни на что не хватает, то лучше, конечно, татухи не бить. (Ну или хуй во рту по-японски не лень гуглить). Ну а что-нить красивое обязательно набью, причём полные рукава, оба-два, бля. Чтоб тупарям-советчикам пуканы разорвало нахуй совсем.
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16 авг 2023
Corpsegrinder04
grgr, да не , вместо рукавов лучше штаны ебашь сразу, и на улицу в шортах в -20 , чтобы советчики на говно исходили по полному.
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16 авг 2023
olly71
grgr, чувак это твоя кожа и твоё тело и всем остальным на свете глубоко насрать что ты с этим телом сделаешь ( ну может быть увидев тебя лишь улыбнутся прошептав * Ну и клоун *) И забив себя хоть целиком ты уж точно этим ничего никому не докажешь . Ну вот только цветные волосы можно состричь и вырастут естественого цвета - пирсинг можно вытащить и рана затянется а вот татуха до гроба и как тебе будет с этими картинками в 60 лет когда желание что то доказать и идти против системы пройдёт ?
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16 авг 2023
С
СтаканМарьиванны
Лично я тоже связываю свою нелюбовь к тату с модой. Каждый вася пошёл набил себе тату, и ты ещё вместе с ним?
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16 авг 2023
balamut75
Единственная татуха, которая в молодости повеселила, это у одного мужика,он сидячий был,и у него в локтевом изгибе,откуда обычно кровь с вены врачи берут на анализ,шарниры были наколоты(дверные петли) и он когда разговаривал всегда по блатному руками жестикулировал и смотрелось мля так прикольно,типа руки на шарнирах.Есть татухи которые реально смотрятся даже не неся никакой политической или смысловой нагрузки,тупо идут человеку,но всякая херня в непонятных местах меня только удивляет как человек умудрился наколоть такую хрень ещё в таком месте.А по большому счёту пох,красивая татуха,реально весёлая и смотрится - меня это улыбнёт если хрень и не понять в каком месте и для чего она там? - Так удивлюсь и так же пойду дальше.

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