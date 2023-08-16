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Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не моя идеология»



В новом интервью бразильскому изданию Heavy Talk фронтмена BLIND GUARDIAN Hansi Kürsch'a спросили, почему у него и его товарищей по группе нет татуировок. Он ответил:



«Мы совершенно нетипичны. Я имею в виду, что мы делаем всё со страстью, и татуировки никогда не привлекали никого из нас. Мы не против татуировок, но мне они не идут. У меня, например, очень тонкие руки, так что татуировка пропадёт, и в ней нет необходимости. И другие ребята всегда думали так же. Но опять же, это вопрос региона, откуда ты родом. Я не отождествляю себя с татуировками. Я вижу много людей с татуировками и считаю так: "Ну хорошо, это мода". А татуировки не должны быть модными. Вот почему я не хочу делать татуировки, так как это не моя идеология, не мой образ мышления».







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