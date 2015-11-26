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Blind Guardian

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3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»

10 ноя 2019 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

5 окт 2019 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

7 сен 2019 : 		 Видео с текстом на сингл из нового релиза BLIND GUARDIAN

20 июл 2019 : 		 Видеотрейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

9 июл 2019 : 		 Обложка нового проекта BLIND GUARDIAN

11 апр 2019 : 		 BLIND GUARDIAN о The Forgotten Tales

13 янв 2019 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут весной

14 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"

12 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"

5 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "Nightfall In Middle-Earth"

3 дек 2018 : 		 Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN

27 ноя 2018 : 		 Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN

7 окт 2018 : 		 Четвёртая часть хроник BLIND GUARDIAN

30 сен 2018 : 		 Новая серия переизданий BLIND GUARDIAN выйдет в ноябре

19 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

29 июн 2018 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

25 июн 2018 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут осенью

7 июл 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN
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BLIND GUARDIAN исполнили новую песню



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В рамках выступления на Wacken World Wide, BLIND GUARDIAN исполнили новую композицию "Violent Shadows" — полный сет доступен для просмотра по этому адресу.

Blind Guardian Setlist Wacken World Wide 2020 2020



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Alias


3 авг 2020, 16:45		Классный трек, смотрел во время стрима. Даже в духе 90-92 гг.

Darkside.ru Member

Blindman


3 авг 2020, 17:02		да да, редкое убожество, набор звуков, бессмысленный и беспощадный

Exceptional


3 авг 2020, 17:31		Ну... в духе прошлого альбома

olly71


3 авг 2020, 18:57		Ну с возрастом не только люди становятся импотентами а и группы тоже . Данная из этой категории . Вот проект Кюрща с Шафером выпустил бомбовский альбом в прошлом году а на Блайндах я поставил крест.

sibterminator


3 авг 2020, 19:08		А почему у меня вместо новой песни Scalds звучит?

Orthodox


3 авг 2020, 19:10		Exceptional, спасибо, что предупредил, можно не слушать, значит.


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