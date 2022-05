18 май 2022



Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN



BLIND GUARDIAN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название The God Machine, выход которого намечен на второе сентября на Nuclear Blast:



“Deliver Us From Evil”

“Damnation”

“Secrets Of The American Gods”

“Violent Shadows”

“Life Beyond The Spheres”

“Architects Of Doom”

“Let It Be No More”

“Blood Of The Elves”

“Destiny”







