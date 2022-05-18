Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 13
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 8
*Новое видео ORIGIN 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
*CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS 7
*UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 13
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
[= ||| все новости группы



*

Blind Guardian

*



18 май 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN

18 мар 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

3 дек 2021 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

5 ноя 2021 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью

6 июл 2021 : 		 BLIND GUARDIAN завершили запись

5 май 2021 : 		 BLIND GUARDIAN представили кофе

18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»

10 ноя 2019 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

5 окт 2019 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

7 сен 2019 : 		 Видео с текстом на сингл из нового релиза BLIND GUARDIAN

20 июл 2019 : 		 Видеотрейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

9 июл 2019 : 		 Обложка нового проекта BLIND GUARDIAN

11 апр 2019 : 		 BLIND GUARDIAN о The Forgotten Tales

13 янв 2019 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут весной
Показать далее
| - |

|||| 18 май 2022

Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN



zoom
BLIND GUARDIAN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название The God Machine, выход которого намечен на второе сентября на Nuclear Blast:

“Deliver Us From Evil”
“Damnation”
“Secrets Of The American Gods”
“Violent Shadows”
“Life Beyond The Spheres”
“Architects Of Doom”
“Let It Be No More”
“Blood Of The Elves”
“Destiny”

BLIND GUARDIAN вЂ“ New Album Titled The God Machine; Cover Art, Tracklisting Revealed




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 май 2022
rassol
Обложка для них необычная.
Like!1
18 май 2022
v
vatzzons
rassol, сделать в цвете и почти обычная
18 май 2022
J
Jack of Diamonds
че пацаны аниме?
18 май 2022
ElectricRetard
Обложка кайф, но самое крутое, что альбом будет всего на 50 минут. Очень надеюсь, что это положительно скажется на материале. По крайней мере мне из трех представленных песен только Secrets Of The American Gods не зашла.
18 май 2022
D
Denza
Какие однако небанальные названия.

просмотров: 1431

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом