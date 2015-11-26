18 дек 2020



Новое видео BLIND GUARDIAN



BLIND GUARDIAN опубликовали видео на собственное прочтение рождественского хита SLADE 'Merry Xmas Everybody':



«На мой взгляд SLADE создали эталонный рождественский гимн 'Merry Xmas Everybody', обладающая радостной мелодией с идеальной дозой вкусности и почти неприкасаемая в своем величии. Обычно в доме Kürsch запрещено слушать рождественские песни до наступления предрождественского сезона, но так как сейчас середина ноября и я только что вышел из студии записав эту кавер-версию, я, наверное, нарушил традицию.



То, что вы сейчас услышите, это наша попытка отдать дань уважения глэм-року Santa Clauses Slade, и хотя оригинальная версия просто идеальна, ее припев был буквально создан для BLIND GUARDIAN так как мы прекрасно понимаем как нужно раздувать из мухи слона. Так зачем же сосиски с картофельным салатом, если можно съесть рождественского гуся? Ну, зацените сами и Веселого всем Рождества!»







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