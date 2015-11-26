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Blind Guardian

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18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»

10 ноя 2019 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

5 окт 2019 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

7 сен 2019 : 		 Видео с текстом на сингл из нового релиза BLIND GUARDIAN

20 июл 2019 : 		 Видеотрейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

9 июл 2019 : 		 Обложка нового проекта BLIND GUARDIAN

11 апр 2019 : 		 BLIND GUARDIAN о The Forgotten Tales

13 янв 2019 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут весной

14 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"

12 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"

5 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "Nightfall In Middle-Earth"

3 дек 2018 : 		 Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN

27 ноя 2018 : 		 Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN

7 окт 2018 : 		 Четвёртая часть хроник BLIND GUARDIAN
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|||| 18 дек 2020

Новое видео BLIND GUARDIAN



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BLIND GUARDIAN опубликовали видео на собственное прочтение рождественского хита SLADE 'Merry Xmas Everybody':

«На мой взгляд SLADE создали эталонный рождественский гимн 'Merry Xmas Everybody', обладающая радостной мелодией с идеальной дозой вкусности и почти неприкасаемая в своем величии. Обычно в доме Kürsch запрещено слушать рождественские песни до наступления предрождественского сезона, но так как сейчас середина ноября и я только что вышел из студии записав эту кавер-версию, я, наверное, нарушил традицию. 

То, что вы сейчас услышите, это наша попытка отдать дань уважения глэм-року Santa Clauses Slade, и хотя оригинальная версия просто идеальна, ее припев был буквально создан для BLIND GUARDIAN так как мы прекрасно понимаем как нужно раздувать из мухи слона. Так зачем же сосиски с картофельным салатом, если можно съесть рождественского гуся? Ну, зацените сами и Веселого всем Рождества!»

BLIND GUARDIAN Covers SLADE Classic "Merry Xmas Everybody"; Official Video Posted - "A Timeless, Jolly Tune With The Perfect Dose Of Cheesiness"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orthodox


18 дек 2020, 23:48		Хоть в кавере (и "ковере") остался какой-то дух старых BG, в отличие от всего того шлака, что выходил в последние годы после "Оперы"...


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