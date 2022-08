сегодня



Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN



Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Into the Storm"

"Welcome to Dying"

"Nightfall"

"Time What Is Time"

"Journey Through the Dark"

"Black Chamber"

"Theatre of Pain"

"The Quest for Tanelorn"

"Ashes to Ashes"

"The Bard's Song - In the Forest"

"The Bard's Song - The Hobbit"

"The Piper's Calling"

"Somewhere Far Beyond"

"Time Stands Still (At the Iron Hill)"

"Mirror Mirror"

"Valhalla"







просмотров: 209