сегодня



Видео полного выступления BLIND GUARDIAN



Видео полного выступления BLIND GUARDIAN, которое состоялось в рамках 70000 Tons Of Metal, доступно для просмотра ниже:



"Into the Storm"

"Blood of the Elves"

"Time Stands Still (At the Iron Hill)"

"The Quest for Tanelorn"

"Deliver Us From Evil"

"Born in a Mourning Hall"

"The Bard's Song - In the Forest"

"Majesty"

"Lord of the Rings"

"Sacred Worlds"

"Valhalla"

"Mirror Mirror"







