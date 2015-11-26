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Blind Guardian

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14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»

10 ноя 2019 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

5 окт 2019 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

7 сен 2019 : 		 Видео с текстом на сингл из нового релиза BLIND GUARDIAN

20 июл 2019 : 		 Видеотрейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

9 июл 2019 : 		 Обложка нового проекта BLIND GUARDIAN

11 апр 2019 : 		 BLIND GUARDIAN о The Forgotten Tales

13 янв 2019 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут весной

14 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"

12 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"

5 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "Nightfall In Middle-Earth"

3 дек 2018 : 		 Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN

27 ноя 2018 : 		 Трейлер переиздания альбома BLIND GUARDIAN

7 окт 2018 : 		 Четвёртая часть хроник BLIND GUARDIAN

30 сен 2018 : 		 Новая серия переизданий BLIND GUARDIAN выйдет в ноябре
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|||| сегодня

BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"



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BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond", исполнив целиком материал этого альбома в рамках выступлений по Германии и Швейцарии осенью 2021 года:

Sep. 16 - D - Saarbrücken Garage

Sep. 17 - D - München Backstage

Sep. 18 - D - Memmingen Kaminwerk

Sep. 20 - CH - Pratteln Z7

Sep. 22 - D - Frankfurt Batschkapp

Sep. 23 - D - Hamburg Markthalle

Sep. 24 - D - Stuttgart LKA

Sep. 25 - D - Dresden Alter Schlachthof -

Sep. 28 - D - Köln E-Werk

Sep. 29 - D - Oberhausen Turbinenhalle

Sep. 30 - D - Berlin Columbia Theater

Oct. 01 - D - Neuruppin Kulturhaus

Oct. 02 - D - Osnabrück Hyde Park

BLIND GUARDIAN Announces




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