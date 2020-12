сегодня



BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond", исполнив целиком материал этого альбома в рамках выступлений по Германии и Швейцарии осенью 2021 года:



Sep. 16 - D - Saarbrücken Garage



Sep. 17 - D - München Backstage



Sep. 18 - D - Memmingen Kaminwerk



Sep. 20 - CH - Pratteln Z7



Sep. 22 - D - Frankfurt Batschkapp



Sep. 23 - D - Hamburg Markthalle



Sep. 24 - D - Stuttgart LKA



Sep. 25 - D - Dresden Alter Schlachthof -



Sep. 28 - D - Köln E-Werk



Sep. 29 - D - Oberhausen Turbinenhalle



Sep. 30 - D - Berlin Columbia Theater



Oct. 01 - D - Neuruppin Kulturhaus



Oct. 02 - D - Osnabrück Hyde Park











