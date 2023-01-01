Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
*Новая песня BYRON 11
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 11
*MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND» 9
*JASON NEWSTED: «Будет громко!» 8
*Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
[= ||| все новости группы



*

Blind Guardian

*



6 фев 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

12 окт 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

2 сен 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

29 июл 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

27 май 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

18 май 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN

18 мар 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

3 дек 2021 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

5 ноя 2021 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью

6 июл 2021 : 		 BLIND GUARDIAN завершили запись

5 май 2021 : 		 BLIND GUARDIAN представили кофе

18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»
Показать далее
| - |

|||| 6 фев 2023

Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет



zoom
Thomen Stauch​​​​ (ex- Blind​​​​ Guardian) опубликовал новое видео, на этот раз исполнив композицию BLIND GUARDIAN "Nightfall".

BLIND GUARDIAN's "Nightfall" Gets Alternate Drum Cover Treatment From Band's Former Drummer THOMEN STAUCH; Video




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 502

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом