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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 51
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Blind Guardian

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25 июл 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

21 июл 2023 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 фев 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

12 окт 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

2 сен 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

29 июл 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

27 май 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

18 май 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN

18 мар 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

3 дек 2021 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

5 ноя 2021 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью

6 июл 2021 : 		 BLIND GUARDIAN завершили запись

5 май 2021 : 		 BLIND GUARDIAN представили кофе

18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»
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|||| сегодня

Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет



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Thomen Stauch​​​​ (ex-Blind​​​​ Guardian) опубликовал новое видео, на этот раз исполнив композицию BLIND GUARDIAN "The Last Candle".

THOMEN STAUCH Performs Alternate Drum Playthrough Of His Former Band BLIND GUARDIAN's




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