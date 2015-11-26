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Blind Guardian

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Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью



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BLIND GUARDIAN выпустят новый сингл, "Deliver Us From Evil", третьего декабря этого года. Этот трек будет включен в новый студийный альбом, релиз которого намечен на сентябрь.

Сингл будет доступен в цифровом варианте, в версии 7" (с "Merry Xmas Everybody" в качестве би-сайда) и на CD (с дополнительным треком "Violent Shadows" Wacken World Wide 2020 live).

Hansi Kürsch: «Что я могу сказать? Мы очень рады, что можем предложить вам совершенно новую песню с нашего грядущего альбома, который выйдет в сентябре 2022 года. Физический сингл также содержит рождественский хит 2020 года "Merry Xmas Everybody", а также Wacken-версию "Violent Shadows" в качестве дополнения на CD, чтобы сократить время ожидания до выхода нового альбома.

"Независимо от того, винил это или CD, я могу заверить вас, что это идеальный аксессуар для вашей рождественской елки". Строго лимитированная пластинка может быть воспроизведена на всех работающих виниловых проигрывателях и имеет идеальный звук — в моно и стерео. Проявите смелость и оперативность и получите свой экземпляр как можно скорее. Винил - редкий ресурс в наши дни...

Мы знаем, что промежуток между настоящим моментом и выходом альбома в конце 2022 года мучительно долог. Ни мы, ни наш лейбл не смогли противостоять текущему мировому экономическому кризису. Короче говоря, в сложившейся ситуации некого винить. С "Deliver Us From Evil" вы получите еще одну сладкую закуску очень насыщенного и яркого альбома, который, надеюсь, поднимет ваше радостное предвкушение до нашего следующего удара. По крайней мере, это произошло бы со мной, но, к счастью, я уже знаком со всем альбомом.

Говоря о предвкушении, несмотря на то, что "Violent Shadows" и "Deliver Us From Evil" — бесспорно фантастические треки, будьте уверены: Мы не позволим вам ждать еще десять месяцев, имея только две песни. Я обещаю вам, что вы обязательно будете восхищены. Выпьем за цифровую эру и ее бесконечные возможности. О, и название альбома. Оно есть, но я вам его пока не скажу. Я и так уже наговорил достаточно».

BLIND GUARDIAN Announces New Single, 'Deliver Us From Evil'



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