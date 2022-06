сегодня



Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN



Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"War of Wrath"

"Into the Storm"

"Welcome to Dying"

"Nightfall"

"Time Stand Still (At the Iron Hill)"

"Time What Is Time"

"Journey Through The Dark"

"Black Chamber"

"Theatre of Pain"

"The Quest for Tanelorn"

"Ashes to Ashes"

"The Bard's Song (In The Forest)"

"The Bard's Song (The Hobbit)"

"The Piper's Calling"

"Somewhere Far Beyond"

"Mirror Mirror"

"Valhalla"







