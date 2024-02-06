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*

Blind Guardian

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Вокалист BLIND GUARDIAN: «Если до 2027 не выйдет наш альбом, буду удивлен»



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В интервью Metal Roos, Hansi Kürsch спросили, как скоро выйдет новый альбом, учитывая, что "The God Machine" 2022 года стал первым регулярным студийным альбомом BLIND GUARDIAN за последние семь лет. Он ответил:

«Я не уверен, как именно это будет выглядеть. Мы перезаписали "Somewhere Far Beyond" для юбилейного релиза и сделали концертные записи в 2022 году, так что что-то определённо должно появиться очень скоро. Но мы говорим о новом материале. Он пока откладывается, потому что после этого мы дадим несколько акустических выступлений, над которыми мы тоже работали, потому что нам нужно было убить время. А после Wacken [Open Air] и после тех концертов, которые мы собираемся отыграть в течение этого года, мы сосредоточимся на обычном сочинении песен. И я буду очень удивлен, если пойму, что нового альбома BLIND GUARDIAN не будет до 27-го года, что уже является достижением, но я надеюсь, что это будет либо в конце 25-го, либо в 26-м году».

На вопрос о том, как ему и его коллегам по группе BLIND GUARDIAN удаётся сохранять актуальность после стольких лет, он ответил:

«С годами набираешься опыта. Это помогает. К тому же с одной стороны, это страсть, а с другой — профессия, что немного облегчает задачу. А азарт остаётся. Я думаю, что, возможно, это главное в BLIND GUARDIAN. Все чувствуют полное облегчение, потому что мы многого добились. Но все также сосредоточены, потому что мы выходим на рынок в Австралии, и мы всё ещё видим развитие в правильном направлении. Так что это поддержка, мотивация, а её у нас предостаточно. Я считаю, что момента, когда у нас закончатся идеи, не настанет».




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6 фев 2024
O
Orgik
После предыдущего уже и не жду, а жаль.

просмотров: 75

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