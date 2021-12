сегодня



Новое видео BLIND GUARDIAN



"Deliver Us From Evil", новое видео BLIND GUARDIAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек вышел синглом и также будет включен в новый студийный альбом, релиз которого намечен на сентябрь.



Трек-лист:



1. Deliver Us From Evil

2. Violent Shadows (WWW Live Performance - 2021 Mix)

3. Merry Xmas Everybody







