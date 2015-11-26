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Blind Guardian

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3 дек 2021 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

5 ноя 2021 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью

6 июл 2021 : 		 BLIND GUARDIAN завершили запись

5 май 2021 : 		 BLIND GUARDIAN представили кофе

18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»

10 ноя 2019 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

5 окт 2019 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

7 сен 2019 : 		 Видео с текстом на сингл из нового релиза BLIND GUARDIAN

20 июл 2019 : 		 Видеотрейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

9 июл 2019 : 		 Обложка нового проекта BLIND GUARDIAN

11 апр 2019 : 		 BLIND GUARDIAN о The Forgotten Tales

13 янв 2019 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут весной

14 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"

12 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"
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Новое видео BLIND GUARDIAN



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"Deliver Us From Evil", новое видео BLIND GUARDIAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек вышел синглом и также будет включен в новый студийный альбом, релиз которого намечен на сентябрь.

Трек-лист:

1. Deliver Us From Evil
2. Violent Shadows (WWW Live Performance - 2021 Mix)
3. Merry Xmas Everybody




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


3 дек 2021, 17:07		После Ночной Оперы ребята последовательны стабильны - каждый последующий альбом хуже предыдущего . А ведь когда у них были блестящие мелодии и гармонии . Пойду ка лучше слухану третий Демонс / Визард там энтот вокалист ещё что то путёвое спел.

ElectricRetard


3 дек 2021, 17:16		Третьи Демоны - кал. Эта песня - лучше практически всего прошлого альбома. Отдает чем-то средним между Найтфолом и Оперой (местами даже SFB слышится). Ребята явно исправляются, хотя все еще сумбурненько.


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