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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
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*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Blind Guardian

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18 мар 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

3 дек 2021 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

5 ноя 2021 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью

6 июл 2021 : 		 BLIND GUARDIAN завершили запись

5 май 2021 : 		 BLIND GUARDIAN представили кофе

18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»

10 ноя 2019 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

26 окт 2019 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

5 окт 2019 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA

7 сен 2019 : 		 Видео с текстом на сингл из нового релиза BLIND GUARDIAN

20 июл 2019 : 		 Видеотрейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

9 июл 2019 : 		 Обложка нового проекта BLIND GUARDIAN

11 апр 2019 : 		 BLIND GUARDIAN о The Forgotten Tales

13 янв 2019 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут весной

14 дек 2018 : 		 Рассказ об альбоме BLIND GUARDIAN "A Night At The Opera"
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Новое видео BLIND GUARDIAN



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"Secrets of the American Gods", новое видео группы BLIND GUARDIAN, доступно для просмотра ниже.




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