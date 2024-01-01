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Вокалист BLIND GUARDIAN: «Начнем писать в 2025!»



В рамках недавней беседы с HANSI KÜRSCH'ом у него спросили, начинал ли он или его коллеги по группе думать о новом материале:



«Мы принадлежим к тем группам, которые не могут по-настоящему погрузиться в новое творчество, находясь в дороге. Поэтому сначала мы работаем над всеми концертами, которые нам предстоит отыграть. И это держит нас в напряжении практически до конца года. Мы продолжаем гастролировать по Северной Америке, Великобритании и Скандинавии. Мы играем на многих крупных европейских фестивалях и т. д. Так что я бы сказал, что этот год будет посвящен живым выступлениям. Мы немного работаем над акустическим материалом, но это старые вещи, которые мы пытаемся представить по-другому. Но в остальном, я бы сказал, что в 2025 году мы начнем писать по-настоящему!







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