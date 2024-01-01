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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 58
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
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Blind Guardian

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5 фев 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Начнем писать в 2025!»

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25 июл 2023 : 		 Бывший из BLIND GUARDIAN исполняет

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2 сен 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

29 июл 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

27 май 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

18 май 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN

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5 ноя 2021 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью

6 июл 2021 : 		 BLIND GUARDIAN завершили запись

5 май 2021 : 		 BLIND GUARDIAN представили кофе

18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN
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Вокалист BLIND GUARDIAN: «Начнем писать в 2025!»



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В рамках недавней беседы с HANSI KÜRSCH'ом у него спросили, начинал ли он или его коллеги по группе думать о новом материале:

«Мы принадлежим к тем группам, которые не могут по-настоящему погрузиться в новое творчество, находясь в дороге. Поэтому сначала мы работаем над всеми концертами, которые нам предстоит отыграть. И это держит нас в напряжении практически до конца года. Мы продолжаем гастролировать по Северной Америке, Великобритании и Скандинавии. Мы играем на многих крупных европейских фестивалях и т. д. Так что я бы сказал, что этот год будет посвящен живым выступлениям. Мы немного работаем над акустическим материалом, но это старые вещи, которые мы пытаемся представить по-другому. Но в остальном, я бы сказал, что в 2025 году мы начнем писать по-настоящему!




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