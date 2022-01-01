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Новости
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 8
*Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи» 8
*TESTAMENT готовят балладу 7
*FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH 7
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Blind Guardian

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12 окт 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

2 сен 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

29 июл 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

27 май 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

18 май 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN

18 мар 2022 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

3 дек 2021 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

5 ноя 2021 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN зимой, а альбом — осенью

6 июл 2021 : 		 BLIND GUARDIAN завершили запись

5 май 2021 : 		 BLIND GUARDIAN представили кофе

18 дек 2020 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

14 дек 2020 : 		 BLIND GUARDIAN отметят юбилей "Somewhere Far Beyond"

10 ноя 2020 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

5 окт 2020 : 		 Переиздание BLIND GUARDIAN выйдет зимой

3 авг 2020 : 		 BLIND GUARDIAN исполнили новую песню

25 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

21 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

20 мар 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

16 фев 2020 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Новый альбом будет более прогрессивным, чем его даже ожидают»

27 янв 2020 : 		 BLIND GUARDIAN начнут подготовительную работу над новым альбомом в этом месяце

28 дек 2019 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Закончим новый альбом осенью»

10 ноя 2019 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA
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Новое видео BLIND GUARDIAN



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"Life Beyond The Spheres", новое видео группы BLIND GUARDIAN, доступно для просмотра ниже.




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