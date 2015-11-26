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Ministry

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MINISTRY начнут запись зимой



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MINISTRY в начале следующего года отправятся в студию для записи нового материала. Лидер команды, Al Jourgensen, в интервью Consequence Of Sound рассказал следующее:

«Осенний тур подходит к концу, а затем в самом начале следующего года мы приступим к записи нового альбома MINISTRY. Моя домашняя студия ещё пока не доделана, но к началу следующего года она будет готова. Так что когда я вернусь, я сразу погружусь в работу над новым диском и просто всё запишу месяцев через шесть — очень похоже на то, как это было с "[The Land Of] Rape And Honey" — всё уже будет».

Jourgensen добавил, что запись нового альбома MINISTRY может и слегка затянуться, потому что он также «отвлекается» на работу с REVOLTING COCKS или LARD.

«Моим ближайшим соседом является Gary Numan, так что мы, быть может, сделаем с ним что-то вместе. Мы об этом как-то говорили. Это всё может и случиться, кто же скажет точно, может занять и полный год, а может, пройдёт и два, прежде чем выйдет новый MINISTRY, но мы точно начинаем запись первого января.

Я также думаю, что в следующем году мы вместе вдвоём с Jello Biafra запишем несколько песен для LARD. Это даже не ощущение, это факты. Так что будет своего рода возрождение».



MINISTRY To Enter Studio In January



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