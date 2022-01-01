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*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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Ministry

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20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

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21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

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21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

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15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY
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У MINISTRY есть восемь песен



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Al Jourgensen в рамках недавней беседы рассказал о прогрессе в отношении нового материала:

«Сейчас у нас записаны восемь песен, и даже мой звукооператор сказал: "Это настоящий аренный рок, чувак". И я правда думаю, что после этого альбома у нас будет ещё один, который станет нашим 19-м альбомом. Я не думаю, что я доберусь до 20-го, но уверен, что к тому времени, когда мы закончим, у нас будет 19. Так что посмотрим. Кто знает, чувак? Мир находится в таком состоянии долбаной переменчивости. Ты не знаешь, что случится на следующей неделе. Но эта новая пластинка — прикольная штука».

На вопрос о том, увлекался ли он в 1980-х годах арена-роком или глэмом, он ответил:

«Нет, совсем нет. Я не знал ничего из этого и по сей день, кроме "Girls, Girls, Girls" или чего-то подобного, я даже не могу назвать ни одной песни MÖTLEY CRÜE. Я не слушаю ничего подобного. Я уверен, что это реально здорово и всё такое, но когда я говорю "арена-рок", я не имею в виду, что этот альбом будет грёбаным альбомом глэм-команды. Это же MINISTRY, верно? Я просто хочу сказать, что аккордовые последовательности и звучание этого альбома гораздо более... Мы не так часто уходим в эклектику. Это жёсткие ритмы, которые очень прямолинейны, вы легко можете представить, что 20 000 человек знают слова песен и подпевают им. Так что музыка больше подходит для атмосферы большого стадиона, как-то так».

MINISTRY Has Eight Songs Already Recorded For Upcoming




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