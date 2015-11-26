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Ministry

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20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

23 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY

29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой

7 ноя 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"

4 апр 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

23 мар 2018 : 		 DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY

28 фев 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2018 : 		 Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»

13 фев 2018 : 		 JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY

12 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY
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Новое видео MINISTRY



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"Search And Destroy", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. В оригинале эта песня была записана в 1973 году группой THE STOOGES и будет включена в выходящий первого октября альбом "Moral Hygiene".

MINISTRY Releases Music Video For Cover Of THE STOOGES' 'Search And Destroy'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

xRReth


20 авг 2021, 22:48		Получилось невероятно прикольно, на мой взгляд.
Все бы так каверы делали


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