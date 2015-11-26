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Новое видео MINISTRY



"Search And Destroy", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. В оригинале эта песня была записана в 1973 году группой THE STOOGES и будет включена в выходящий первого октября альбом "Moral Hygiene".







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