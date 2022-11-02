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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
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Ministry

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25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

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29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой
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|||| сегодня

MINISTRY проведут стрим



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MINISTRY сообщили о том, что 20 ноября проведут первый в своей истории стрим — детали доступны на HITKOR.com




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2 ноя 2022
M
Mistis
посмотрим
2 ноя 2022
gravitgroove
Зачем Ministry 6 человек в составе при таком примитивном материале? Вроде, на мусорных и пивных бочках у них там никто не играет.

просмотров: 359

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