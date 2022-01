сегодня



Новое видео MINISTRY



"Believe Me", новое видео группы MINISTRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня включена в выпущенный первого октября альбом "Moral Hygiene".



Трек-лист:



01. Alert Level



02. Good Trouble



03. Sabotage Is Sex



04. Disinformation



05. Search And Destroy



06. Believe Me



07. Broken System



08. We Shall Resist



09. Death Toll



10. TV Song #6 (Right Around The Corner Mix)













