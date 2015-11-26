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Ministry

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3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

23 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY

29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой

7 ноя 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"

4 апр 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

23 мар 2018 : 		 DEREK ABRAMS заменит JOEY JORDISON в туре MINISTRY

28 фев 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

22 фев 2018 : 		 Лидер MINISTRY: «Предсказываю, что Трамп уйдёт в этом году»

13 фев 2018 : 		 JOEY JORDISON, BURTON C. BELL поедут в тур с MINISTRY

12 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

29 янв 2018 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

24 дек 2017 : 		 Видео с выступления MINISTRY
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Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»



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AL JOURGENSEN выступил с критикой тех, кто отказывается пойти за дозой вакцины:

«Вчера вечером я ходил на выступление комика Джима Джеффриса. И у меня такое чувство, что это может быть последнее шоу, которое мы увидим в ближайшее время.

Я имею в виду, что это из серии: "Люди. Серьёзно? Слушайте, даже если правительство будет чипировать нас, и у всех нас будет инопланетная ДНК и всё такое, по крайней мере, мы все вместе пойдём ко дну. Но тем временем давайте не будем заражать друг друга. Просто иди и сделай свою чёртову прививку. Я уже несколько месяцев как сделал. Я даже собираюсь сделать повторную прививку перед гастролями. Я хочу быть уверенным, что не заражу людей, а люди не заразят меня. [Это] не на сто процентов точно, как ничто в этом мире или вселенной, но просто сделайте это, пожалуйста, чтобы мы могли вернуть наши жизни, наши развлечения».

Далее Jourgensen отметил, что карантин «сработал неплохо» для него, несмотря на то, что он не мог гастролировать:

«Во время карантина я успел записать три альбома здесь, в своей студии. У меня выходит альбом MINISTRY, у меня есть ещё один альбом MINISTRY, который уже готов, кроме вокала, и у меня выходит альбом LARD. Всё благодаря карантину, ну а что еще оставалось делать? Так что для меня всё прошло довольно хорошо, и я никогда не болел [COVID-19]. Я следовал всем правилам, носил маски и всё такое. Но люди просто предпочитают... Это как истерика шестилетнего ребёнка. Типа: "Я собираюсь издеваться над собой, чтобы доказать свою точку зрения", или что-то в этом роде. Да ладно, мужик. Мы все живём на этой планете. Просто иди и сделай прививку. Просто сделай это. Ничего страшного. Мы все умрём, б.... Так что просто сделай это. Давайте вернёмся к работе».

По мнению Jourgensen'а, одна из самых больших проблем заключается в том, что во время пандемии коронавируса на платформах социальных сетей усилилась дезинформация:

«Меня бесит то, что ведущие СМИ и социальные сети дают голос детям, закатывающим истерики, и ставят их в один ряд с людьми, которые действительно занимаются наукой и знают, о чём говорят. Тем не менее, они имеют равное освещение, потому что это приносит прибыль СМИ. Поэтому они придают этому равный вес. А равного веса не существует. Вы глупые, а эти люди — нет. Освещайте тех, кто не глуп. Бинго.

Чем злее вы будете, тем в большее количество заголовков вы попадёте, но это не значит, что у вас больше логики. Это просто тупость. Общество просто скатилось в это глупое волшебное королевство, где верх — это низ, а зелёный — это синий. Ну да плевать».



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