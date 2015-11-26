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Лидер MINISTRY : «Встали и пошли за своей с...й дозой!»



AL JOURGENSEN выступил с критикой тех, кто отказывается пойти за дозой вакцины:



«Вчера вечером я ходил на выступление комика Джима Джеффриса. И у меня такое чувство, что это может быть последнее шоу, которое мы увидим в ближайшее время.



Я имею в виду, что это из серии: "Люди. Серьёзно? Слушайте, даже если правительство будет чипировать нас, и у всех нас будет инопланетная ДНК и всё такое, по крайней мере, мы все вместе пойдём ко дну. Но тем временем давайте не будем заражать друг друга. Просто иди и сделай свою чёртову прививку. Я уже несколько месяцев как сделал. Я даже собираюсь сделать повторную прививку перед гастролями. Я хочу быть уверенным, что не заражу людей, а люди не заразят меня. [Это] не на сто процентов точно, как ничто в этом мире или вселенной, но просто сделайте это, пожалуйста, чтобы мы могли вернуть наши жизни, наши развлечения».



Далее Jourgensen отметил, что карантин «сработал неплохо» для него, несмотря на то, что он не мог гастролировать:



«Во время карантина я успел записать три альбома здесь, в своей студии. У меня выходит альбом MINISTRY, у меня есть ещё один альбом MINISTRY, который уже готов, кроме вокала, и у меня выходит альбом LARD. Всё благодаря карантину, ну а что еще оставалось делать? Так что для меня всё прошло довольно хорошо, и я никогда не болел [COVID-19]. Я следовал всем правилам, носил маски и всё такое. Но люди просто предпочитают... Это как истерика шестилетнего ребёнка. Типа: "Я собираюсь издеваться над собой, чтобы доказать свою точку зрения", или что-то в этом роде. Да ладно, мужик. Мы все живём на этой планете. Просто иди и сделай прививку. Просто сделай это. Ничего страшного. Мы все умрём, б.... Так что просто сделай это. Давайте вернёмся к работе».



По мнению Jourgensen'а, одна из самых больших проблем заключается в том, что во время пандемии коронавируса на платформах социальных сетей усилилась дезинформация:



«Меня бесит то, что ведущие СМИ и социальные сети дают голос детям, закатывающим истерики, и ставят их в один ряд с людьми, которые действительно занимаются наукой и знают, о чём говорят. Тем не менее, они имеют равное освещение, потому что это приносит прибыль СМИ. Поэтому они придают этому равный вес. А равного веса не существует. Вы глупые, а эти люди — нет. Освещайте тех, кто не глуп. Бинго.



Чем злее вы будете, тем в большее количество заголовков вы попадёте, но это не значит, что у вас больше логики. Это просто тупость. Общество просто скатилось в это глупое волшебное королевство, где верх — это низ, а зелёный — это синий. Ну да плевать».





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