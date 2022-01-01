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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
[= ||| все новости группы



*

Ministry

*



1 мар 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

27 янв 2022 : 		 Новое видео MINISTRY

9 окт 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Долобэнэ, марш за дозой!»

3 окт 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

3 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома MINISTRY

28 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её выиграли»

20 авг 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

14 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY о новом альбоме: «На злобу дня»

3 авг 2021 : 		 Лидер MINISTRY: «Встали и пошли за своей с...й дозой!»

21 июл 2021 : 		 Новая песня MINISTRY

11 июл 2021 : 		 Новое видео MINISTRY

24 май 2021 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпустили новый мерчендайз

23 май 2021 : 		 MINISTRY покинул гитарист

21 окт 2020 : 		 Новое видео MINISTRY

21 окт 2020 : 		 MINISTRY и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

3 июн 2020 : 		 Обучающее видео от MINISTRY

21 май 2020 : 		 MINISTRY перенесли тур с KMFDM и FRONT LINE ASSEMBLY

28 апр 2020 : 		 Видео с текстом от MINISTRY

29 мар 2020 : 		 MINISTRY начали запись

25 мар 2020 : 		 Умер барабанщик MINISTRY, KING CRIMSON и R.E.M.

27 ноя 2019 : 		 MINISTRY отметили юбилей

23 дек 2018 : 		 DAVE NAVARRO присоединился на сцене к MINISTRY

29 ноя 2018 : 		 MINISTRY начнут запись зимой

7 ноя 2018 : 		 Новое видео MINISTRY

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MINISTRY

19 сен 2018 : 		 MINISTRY опубликовали видеоряд к песне "AmeriKKKa"
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Новое видео MINISTRY



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"Sabotage Is Sex", новое видео группы MINISTRY, в котором также принимал участие Jello Biafra, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Moral Hygiene".

MINISTRY Taps JELLO BIAFRA For 'Sabotage Is Sex' Music Video





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