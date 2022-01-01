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MINISTRY отменили европейский тур



Организаторы фестиваля Damnation сообщили об отмене группой MINISTRY европейских выступлений:



«Буквально несколько минут назад по электронной почте нам сообщили, что Ministry отменили весь свой европейский тур из-за того, что фестиваль, на котором они должны были выступать, был отменён без предупреждения.



Очевидно, что это огромный удар для Damnation, хотя и не повлияет на то, что фестиваль пройдёт в Манчестере в ноябре.



У нас ещё не было возможности переварить эту новость или даже начать думать о замене, но мы не хотели, чтобы наши поклонники узнали об этом через третьих лиц, или, что еще хуже, чтобы поклонники Ministry покупали билеты сегодня вечером, когда мы знаем, что они не будут выступать.



Вот заявление, которое нам прислали из группы:



"В связи с непредвиденными обстоятельствами, включая недавнюю отмену фестиваля, мы вынуждены отменить наш осенний тур по Европе. Надеемся увидеть всех вас следующим летом".



Нам очень жаль, и мы готовы ответить на любые ваши вопросы».







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